A Caprino Veronese torna la Fiera Montebaldina

Eventi, incontri, camminate, mostre, luna park, stand gastronomici, prodotti tipici, dal 29 luglio al 2 agosto ritorna la Fiera Montebaldina di Caprino Veronese. Un viaggio di cinque giorni nella terra, nei sapori e nelle tradizioni del Baldo.

La fiera montebaldina sarà caratterizzata da un'esposizione di prodotti dell'artigianato locale, dell'industria e delle macchine agricole, mentre nelle piazze del centro verranno allestiti chioschi per la degustazione dei prodotti tipici caprinesi. A fare da cornice all'evento c'è un ricco calendario di intrattenimenti: concerti di musica popolare, rappresentazioni teatrali ed il mercatino "Arte del buon vivere" e "Vie in festa" ed il raduno di trattori d'epoca, per gli appassionati dell'antiquariato agricolo.

I più piccoli potranno inoltre divertirsi nel tradizionale parco divertimenti allestito per l'occasione e il gran finale coi fuochi d'artificio.