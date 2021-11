La Fiera elettronica a Cerea

Sabato 13 e domenica 14 Novembre 2021 torna all’Area Exp di Cerea Elettro-bit: la mostra mercato dell’elettronica di primaria importanza del Veneto e nord Italia con ben dodicimila metri quadri e oltre 200 operatori del settore provenienti da tutta la penisola.

Elettro-bit è l’occasione per regalarsi i dispositivi di ultime generazione, implementare la dotazione high tech di casa e lavoro, esplorare le novità nel settore della videosorveglianza e accessori smart per la casa domotica, informatica, computer e accessori da gaming, le introvabili schede video, componentistica elettronica e sistemi integrati, sbirciare tra le ultime novità in commercio o acquistare i gadgets utili e futili, dalle cover alle periferiche all’indispensabili cartucce compatibili per stampanti, fino ai piccoli elettrodomestici e offerte sottocosto su lampadine led e illuminazione.

In aggiunta è presente il mercatino dell’usato con prodotti vintage e ricambi introvabili: hifi stereo, computer e notebook usati, fotocamere digitali e reflex. La fiera dell’elettronica vi aspetta sabato 13 e domenica 14 Novembre con migliaia di occasioni di risparmio.

Informazioni e contatti

Date: 13/11/2021 al 14/11/2021

Orari: Sabato, Domenica dalle 9 alle 18.30

Luogo: Area Exp – Fiera di Cerea

Coordinate navigatore: via Oberdan– Cerea (VR)

Posizione Google Maps: 45.199194, 11.211278

Biglietto intero: 7 EURO

Biglietto ridotto: 5 EURO* (*Tramite la sottoscrizione alla newsletter)

Biglietto ridotto Over 70 & Studenti: 5 EURO

Telefono per informazioni: 347-5753479

Mail per informazioni: info@fierelettronica.it

Sito internet: www.fierelettronica.it

Facebook: www.facebook.com/eventi.elettrobit



