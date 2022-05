Fiera elettronica all'area Exp di Cerea

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 torna all’Area Exp di Cerea "Elettro-bit": la mostra mercato dell’elettronica di primaria importanza del Veneto e nord Italia con operatori del settore provenienti da tutta la penisola.

Elettro-bit è l’occasione per regalarsi i dispositivi di ultime generazione, implementare la dotazione high tech di casa e lavoro, esplorare le novità nel settore della videosorveglianza e accessori smart per la casa domotica, sistemi di videosorveglianza , informatica , computer e accessori da gaming, le schede video e i velocissimi SSD, componentistica elettronica e sistemi integrati , sbirciare tra le ultime novità in commercio o acquistare i gadgets utili e futili, dalle cover alle periferiche all’indispensabili cartucce compatibili per stampanti, fino ai piccoli elettrodomestici e offerte sottocosto su lampadine led e illuminazione.

In aggiunta è presente il mercatino dell’usato con prodotti vintage e ricambi introvabili: hifi stereo, computer e notebook usati, fotocamere digitali e reflex . La fiera dell’elettronica vi aspetta sabato 21 e domenica 22 Maggio con migliaia di occasioni di risparmio.

Informazioni e contatti