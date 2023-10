Fiabe in concerto, e il sogno diventa realtà: speciale Halloween

Cosa succede se quattro cattivi decidono di organizzare un super-concerto in onore della loro festa preferita: Halloween? Fiabe in concerto si tingeranno di toni neri e arancioni e si vestiranno a tema per lo speciale “Halloween” in un indimenticabile viaggio tra fiaba e fantasia attraverso le più belle colonne sonore che hanno segnato la nostra infanzia e poi la nostra vita.

Con I Muffins. StefanoColli, Maddalena Luppi, Giulia Mattarrucco e Riccardo Sarti.

Biglietti: intero 6 euro - ridotto 5 euro (da 3 a 12 anni compresi, over 65, residenti di Castelnuovo del G. e accompagnatori disabili).

Come acquistare: presso la biglietteria del teatro ogni mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 nelle giornate di spettacolo un’ora prima dell’inizio, online ai siti www.dimteatrocomunale.it oppure www.fondazioneaida.it.

Per ulteriori info:

tel 0 458001471 - 0456115110 - 3289628725

mail info@dimteatrocomunale.it

Spettacolo per famiglie adatto per i bambini dai 4 anni. L'evento è inserito nel cartellone di Famiglie a teatro 2023-24, rassegna organizzata da Fondazione Aida con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, MiC Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Arteven e Fondazione Banca Popolare di Verona.