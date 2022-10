Fiabe in concerto: lo speciale di Halloween per i bambini al Teatro Stimate di Verona

Un viaggio musicale con I Muffins tra Frozen, Encanto, Mary Poppins e i grandi classici con una doverosa sosta nel mondo gotico di Tim Burton per festeggiare insieme la notte delle streghe. Lunedì 31 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Stimate. Cosa succede se quattro cattivi decidono di organizzare un mega-concerto in onere della loro festa preferita: Halloween?

Lo scopriremo lunedì 31 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Stimate di Verona: I Muffins, quartetto di performer, per il periodo festivo più horror dell’anno vestiranno i panni di Capitan Uncino, Malefica, la Regina di Cuori e Scar per cantare le canzoni dei cartoni animati più amati di sempre! E così le famose Fiabe in concerto si tingeranno di toni neri e arancioni e si vestiranno a tema per lo speciale “Halloween”, un viaggio tra Frozen, Encanto, Mary Poppins e i grandi classici con una doverosa sosta nel mondo gotico di Tim Burton.

Un concerto per bambini da 3 anni, adatto a tutta la famiglia.

Teatro Stimate: via C. Montanari, 1 Verona

Biglietti: 10/12 euro. Abbonamento Family Musical Carnet 36 euro per quattro ingressi.

Prevendita a teatro il 22 e 23 ottobre dalle 16 alle 18 e il 31 ottobre alle ore 18. Acquisto online:

Informazioni:

Lo spettacolo inaugura la rassegna Famiglie a teatro organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, Arteven, il sostegno della Regione del Veneto, Mibact, Fondazione Banca Popolare di Verona e il patrocinio della Provincia di Verona.