"La fiaba di Celeste", in Fucina Machiavelli i colori dell’arcobaleno insegnano l’inclusione

Appuntamento questa domenica 11 febbraio alle 16.30 in Fucina Machiavelli per festeggiare insieme il Carnevale con uno spettacolo targato La Piccionaia in compagnia dei colori dell’arcobaleno. Raccontando la storia di Celeste, un colore che fa fatica ad essere accettato dagli altri, lo spettacolo parla con semplicità della bellezza della diversità e dell’importanza dell’inclusione, con scene dipinte dal vivo per un’esperienza davvero poetica.

Sul palco il nonno Gianni (Giovanni Franceschini, attore e autore dello spettacolo) parla di una bambina che nessuno a scuola vuole vicino a sé e per consolarla narra la storia di Celeste, il colore escluso dagli altri colori dell’arcobaleno. Celeste -bambina e colore- parte per un viaggio nel mondo dei colori, li conosce, sperimenta le loro caratteristiche, pregi e difetti, trasformazioni e legami con figure e personaggi. Alla fine riesce ad essere accettato dagli altri colori e sistemarsi vicino a loro per comporre finalmente l’arcobaleno.

Attraverso la metafora della storia di Celeste, lo spettacolo parla con semplicità della bellezza della diversità e dell’importanza dell’inclusione, con scene dipinte dal vivo per un’esperienza davvero poetica.

Spettacolo consigliato a partire dai 3 anni. Biglietti (intero 8 euro | ridotto under12 5 euro | sotto i 3 anni gratuito) acquistabili online su fucinaculturalemachiavelli.com o in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio.

La Fiaba di Celeste / foto ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli