Ai bastioni di Santo Spirito con Fiab Verona attività ludico-educative per giovani ciclisti

Avete appena acquistato una bici nuova in famiglia, i vostri figli non sanno bene come muoversi e voi stessi non avete le idee chiare sul Codice della Strada e la circolazione delle bici? FIAB Verona vi propone di trovarci dalle 10 alle 12 ai bastioni S.Spirito ex-zoo. Ci saranno i nostri volontari che assieme ad un vigile vi spiegheranno come usare la bici, alcune regole del Codice della Strada, del buonsenso e della educazione! Per i più piccoli, indicativamente 6-11 anni, prove pratiche su un circuito asfaltato con segnaletica, incroci, rotonde.



L’evento vuole dare un segnale alle famiglie e alla amministrazione in vista della ripartenza delle scuole a settembre per spingere sull’uso della bici. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti.

Informazioni e contatti

Chiediamo solo il rispetto delle normative anti COVID-19 e di farci pervenire la richiesta di iscrizione in sede Fiab p.zza S.Spirito 13 tel 045.800.4443 entro venerdì 31 luglio alle ore 19 (ma preferibilmente prima) o mediante email a sede@fiabverona.it. Ciascun richiedente dovrà compilare il modulo per l’autocertificazione scaricabile dal sito www.fiabverona.it o sottoscrivibile sul posto.