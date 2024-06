Festival vegetariano di Sanguinetto

Nello splendido scenario dell'Ex convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto, LA PIANURA CULTURA organizza per Sabato 15 (ore 17/23) e Domenica 16 (ore 9/21) giugno il "Festival Vegetariano". Anche quest'anno all'interno del Festival ci sarà la 6^ edizione di "La Via del Dharma". Novità assoluta quest'anno ampio spazio dedicato al mondo vegano.

Sabato 15 ore 17 inizio del Festival con la cerimonia con autorità per il taglio del nastro Madrina, la bellissima MALAK BLOVAZZA (Miss BASSO VERONESE 2024) al primo piano il mondo olistico con "la via del Dharma". Nelle due giornate espositori e operatori olistici specializzati saranno disponibili per offrire trattamenti e consulenze. Al piano terra tutto sul mondo vegetariano e vegano con bancarelle di alimentari e artigianato consapevole. nel cortile del chiostro attività all'aperto con con Michela Cordioli rilassamento guidato con bagno sonoro in connessione con il pianeta.

A seguire presentazione del libro "GAIA la Terra con il Cuore che Batte". Presso l'area congressi per tutte le 2 giornate conferenze non stop sull'alimentazione e sugli stili di vita sani e volti al benessere. Nella loggia del Convento al primo piano bar zona ristoro con colazioni, Birre e aperitivi Vegetariani e Vegani a cura di Sonia Vegan. Per tutta la giornata stand Gastronomici con CUCINA VEGANA a cura degli Chef Andre e Edovegan di Eppurvegano. Non potrà mancare la degustazione dei ROFIOI, dolce tipico di Sanguinetto a cura della ProLoco locale nel cortile retrostante.

Domenica alle 17 ci saranno i poeti del chiostro con Il Chiostro dei poeti. Per tutta la giornata ad intrattenere il pubblico sarà il musicista cantante ANGELO MILANI con le sue canzoni d'autore negli orari di apertura del Festival. Per l'occasione sarà aperto il MUSEO DEGLI ALPINI a cura di Giuseppe Ferrarini.