All'ex convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto torna il Festival Vegetariano

Nello splendido scenario dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto ritorna dopo due anni di stop causato dalla pandemia il Festival Vegetariano. L'evento è organizzato dall'associazione culturale La Pianura, in collaborazione con il Centro Luce di Legnago e Vivere in Arte, ed patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Sanguinetto. Il festival sarà anche quest'anno ad ingresso gratuito nella giornata di domenica 10 luglio.

«Durerà solo un giorno ma sarà sempre ricco di novità - ha dichiarato Jerry Brighenti, presidente dell'associazione culturale La Pianura - Si inizierà alle 9.30 con la cerimonia inaugurale con le autorità per il taglio del nastro e poi gli espositori saranno a disposizione fino alle 21. Al primo piano, tutto il mondo olistico. Al piano terra, invece, i temi sono vegetarianismo e veganismo, con bancarelle di alimentazione e artigianato consapevole. Non mancherà dalle 12 per tutto il giorno un'area ristoro con cucina esclusivamente vegana e vegetariana a cura dalla azienda agricola La Fornasella e dall'agriturismo Corte delle Giuggiole. Alcuni piatti che si potranno degustare sono: risotto con gli asparagi, risotto con salsa tartufata, humus di ceci, medaglioni dell'Himalaya con ceci, insalata di cous cous, ratatouille, cecina con cipolle e ortica, farro soffiato con rucola e grana, biscotti della gioia, bruschete della Bassa, spedini di verdure e di frutta, gli zaletti veneziani ed i dolci tipici di Sanguinetto, i rofioi. Nella loggia al piano superiore ci sarà la zona bar con aperitivi e vini vegani e vegetariani. Nell'area congressi al primo piano dalle 10.30 conferenze non stop fino ad ora di chiusura sull'alimentazione e sugli stili di vita sani e volti al benessere. Nel parco adiacente all'ex convento non mancheranno attività di gruppo: alle 10 yoga meditazione e a seguire varie attività per adulti e bambini. Per l'occasione sarà aperto al pubblico il Museo Alpino»