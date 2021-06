Il Festival Scienza Verona torna per un'edizione estiva all'aperto immersi nella natura

Festival Scienza Verona esce dagli sche(r)mi con la “Summer Edition”: tre appuntamenti imperdibili da Giugno a Settembre per famiglie e appassionati delle discipline STEM in tre diverse location. Si inizia sabato 19 Giugno a Parco Corte Pigno di Verona con una giornata all’insegna della Scienza e dell'intrattenimento a contatto con la natura, a cui poter partecipare con una Membership Card valida per tutti gli eventi 2021. L’idea dell’Associazione Festival Scienza Verona è quella di realizzare una serie di eventi tutto l’anno e con modalità differenti. RiEvoluzione, l’evento on line dello scorso Marzo avrà una sua prosecuzione con la tanto attesa “Summer Edition” in presenza iniziando da sabato 19 Giugno a Parco Corte Pigno di Verona, per proseguire sabato 3 Luglio a Parco Zanella di Soave fino alla partecipazione al Mura Festival domenica 12 Settembre.

La giornata del 19 giugno verrà aperta dalla presentazione e premiazione del progetto di EcoDidattica di ForGreen quest’anno in collaborazione con la “Sustainability Challenge” dell’associazione Rete VerSo, acronimo di Verona e sostenibile, che rappresenta la naturale evoluzione della Rete #humansfirst, attiva dal 2017 sul territorio attraverso progetti dedicati alle scuole e alla cittadinanza. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto ha visto coinvolti alcuni studenti delle scuole superiori veronesi che negli scorsi mesi si sono cimentati in diverse dinamiche di apprendimento esperienziali culminate in una vera e propria challenge, ideata e proposta da ForGreen, in cui veniva richiesto di elaborare idee che coniugassero gli obiettivi della sostenibilità con i modelli di impresa innovativi, ovvero convincere e coinvolgere gli adulti a fare scelte di vita sostenibili, partendo dal consumo di energia 100% rinnovabile nelle proprie case, attraverso l’utilizzo dei social. Lo scopo è quello di sviluppare la sensibilità ma anche le capacità imprenditoriali delle nuove generazioni nei confronti delle tematiche ambientali e sarà questa l’occasione di scoprire le loro idee.

Altro appuntamento imperdibile sarà l’incontro con la First LEGO League, manifestazione internazionale di Scienza e Robotica presentata dai referenti nazionali con la partecipazione del MyCollego Team, vincitore del premio Oltre la Robotica indetto dal Ministero dell’Istruzione e Premio Progresso nell’edizione 2021 e composto da ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado afferenti l’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova che mostreranno dal vivo come si svolge una gara di robotica. Dal 2013 il professore Emanuele Miliani, che si è aggiudicato anche il premio FLL-Coach 2021, prepara generazioni di studenti alla partecipazione di eventi, sfide e contest in ambito scientifico e robotica, conquistando riconoscimenti nazionali e internazionali. Sarà questa l’occasione per poter dialogare con i giovanissimi Coder e Scientist del Team e farsi illustrare dal loro Coach i metodi di didattica innovativi in ambito scientifico.

Anche la Fondazione Museo Civico di Rovereto sarà presente alla giornata con un laboratorio per adulti e bambini e dei talk interattivi sul progetto Artemis che porterà l’Uomo a vivere stabilmente la Luna nel 2024 e con l’osservazione diretta mediante telescopi del nostro satellite a partire dalle 21.

Fra i tanti appuntamenti della giornata ci saranno anche momenti di convivialità per famiglie. Caterina Lorenzetti Co-Founder e direttrice del Festival Scienza Verona ribadisce: “Con la scorsa edizione on line di Marzo, in piena crisi pandemica, abbiamo reagito dando un segnale di resilienza che i tantissimi visitatori hanno dimostrato di aver apprezzato. Ora abbiamo voglia di rilanciare e mostrare che le tematiche scientifiche sono strumento imprescindibile per le future generazioni, attraverso i nostri prossimi eventi in programma. La Summer Edition del Festival Scienza Verona avrà anche momenti di intrattenimento per famiglie, che per troppi mesi se ne sono privati, dove le tematiche STEM verranno trattate in modi innovativi e in contesti inusuali come i parchi cittadini”.

Novità importante di questa Summer edition sarà la Membership Card, necessaria per poter accedere a tutti gli eventi dell’Associazione Festival Scienza Verona suddivisa in Family Membership Card e Supporter Membership Card, entrambe con validità annuale e utili per diventare sostenitori delle attività del Festival e partecipare gratuitamente agli eventi organizzati fino a dicembre 2021.

Associazione Festival Scienza Verona, in collaborazione con diversi partner vuole promuovere, valorizzare e trasmettere il sapere scientifico-culturale attraverso reti di collaborazione a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso eventi, corsi, premi, convegni, mostre.

