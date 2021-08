Festival profumo d'opera: "Va' pensiero...sull'ali dorate " l'incredibile vita di Temistocle Solera in concerto

Temistocle Solera fu letterato, poeta, #agente #segreto per Cavour e Napoleone III, ufficiale di polizia nella repressione al brigantaggio, creatore del servizio segreto egiziano negli anni di Aida, e fu soprattutto il primo librettista di Verdi. Il musicologo Piero Faustini, esperto internazionale della vita di #Solera ci guiderà in questa vicenda incredibile. Ospite d'onore sarà il giovane soprano italiano Maria Rita Combattelli, che vanta già un'importante collaborazione con Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche de "La Vita è bella".

Un personaggio cruciale nella vita culturale del nostro '800 e ingiustamente poco conosciuto. Si tratta di una delle storie più interessanti del Risorgimento, l'inizio di una riscoperta di valore nazionale, accompagnata dalla musica di Verdi e da alcuni inediti dell'epoca. L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida in materia di tutela della salute pubblica.

Lo spettacolo si colloca all'interno del Festival Profumo d'Opera, un nuovo festival di musica e poesia nei luoghi dove vissero i protagonisti della prima opera di Giuseppe Verdi "Oberto Conte di San Bonifacio", l'opera verdiana con personaggi della Divina Commedia nell'anno di Dante!

Informazioni e contatti

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: t.ly/2UUp.

Mandaci un messaggio per ulteriori informazioni o scrivi a info@profumodopera.it

