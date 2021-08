Festival profumo d'opera: "Amor, c'ha nullo amato amar perdona". Paolo e Francesca tra Dante e l'opera al castello di Soave

L'immortale storia d'amore di Paolo e Francesca tra i versi di Dante e la grande lirica, in un luogo magico, il Belvedere del Castello di Soave. Segui Paolo e Francesca tra le vie del borgo medioevale di #Soave, oppure concediti una serata esclusiva con l'apericena musicale a Rocca Sveva.

Sali insieme a #Paolo e #Francesca il monte del purgatorio fino al concerto finale al Belvedere del Castello. Alle ore 21 di venerdì 3 settembre il concerto evento con il soprano armeno Maria Sardaryan, il tenore Pierluigi D'Aloia, gli attori Tatiana Vedovato e Mauro Bernardi. Con il patrocinio e il contributo del Comune di Soave, in collaborazione con la Pro Loco di Soave.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: t.ly/i1qe

Mandaci un messaggio per ulteriori informazioni oppure scrivi una mail a info@profumodopera.it



Per info e prenotazioni per l'aperitivo a Rocca Sveva:

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida in materia di tutela della salute pubblica

