Festival della Musica del Veneto: a San Giovanni Lupatoto la tappa veronese

È stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, l’unica tappa in territorio veronese del Festival Internazionale di Musica del Veneto in programma il 16 giugno, dalle 21 in poi, a San Giovanni Lupatoto.

All’ex chiesa di Pozzo si terrà il concerto del Quartetto Veneto: il quartetto d'archi - formato da Marco Toso, Alessandra Vianello, Marta Traversi e Alvise Stiffoni - che eseguirà un concerto con un repertorio diversificato, che comprenderà brani del periodo classico e brani tratti dalle più note colonne sonore del cinema.

L’evento a San Giovanni è il terzo dei diciassette appuntamenti della prima edizione del “Festival Internazionale di Musica del Veneto”, ideato e diretto dal maestro Alberto De Piero con il patrocinio del Consiglio Regionale.

La kermesse, promossa nelle province venete, è iniziata a Recoaro lo scorso 6 giugno con la prestigiosa presenza della King’s College Symphony Orchestra di Londra. Il Festival terminerà a Jesolo il 16 dicembre.

Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Flavio Pasini, il Sindaco di San Giovanni, Attilio Gastaldello, l'Assessore al Turismo di San Giovanni, Debora Lerin e il Direttore artistico della rassegna, Alberto De Piero.