A Sona il Festival del Murales

Orario non disponibile

Quando Dal 20/06/2022 al 25/06/2022 Orario non disponibile

L’amministrazione comunale di Sona e il Servizio Educativo Territoriale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera in collaborazione con l’Associazione Street Scaligera organizzano il “Festival del Murales”, una settimana di laboratori finalizzati ad imparare le nozioni base della street art e a realizzare alcuni murales sulla parete esterna del plesso “Casa di Alice” a Lugagnano.

Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni che abitano nel Comune di Sona e che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente, dal 20 al 25 giugno con orario mattutino e pomeridiano, per imparare le tecniche di creazione dei murales e le basi della pittura, accompagnati da street artists professionisti dell’Associazione Street Scaligera.

Una iniziativa che ha lo scopo di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, come dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali e Giovanili, Monia Cimichella: «Il murales incarna ciò che meglio rappresenta il mio pensiero su ciò che sono le relazioni tra ragazzi nelle Politiche Giovanili: il lavoro a più mani, il portare a casa una competenza, il migliorare uno spazio pubblico e, soprattutto in questi tempi piatti ed omologati, la possibilità di lasciare il proprio segno. Spero che i ragazzi raccolgano l’invito e che possano, nei giorni del Festival, incontrare le Associazioni a cui ho chiesto una collaborazione per accoglierli».

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare il Servizio Educativo Territoriale al tel. 045/6080155 o via mail a serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it