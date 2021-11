"Festival internazionale di Multivisione" al teatro comunale DIM di Castelnuovo del Garda

Dopo la calorosa accoglienza dello scorso anno, torna a Castelnuovo del Garda la Multivisione, stavolta in forma di Festival internazionale. Assessorato alla Cultura e Il Parallelo Multivisioni, in collaborazione con Aidama (Associazione Italiana degli Autori di Multivisione Artistica), propongono la rassegna “Suoni di immagini” al teatro comunale DIM dal 19 al 20 novembre con racconti visivi di autori italiani e stranieri.

Il programma è strutturato in tre sessioni: venerdì 19 alle 21, sabato 20 alle 17.30 e alle 21. La Multivisione è una forma recente di espressione artistica che abbina due potenti linguaggi: la fotografia e la musica, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere.

«I temi spaziano dalla natura ai viaggi, dall’arte al sociale, sino a opere di creatività artistica capaci di coinvolgere il pubblico in un viaggio onirico di grande suggestione − spiega l’assessore alla Cultura Rossella Vanna Ardielli –. L'immagine, rafforzata dalla musica, farà volare lo spettatore con la fantasia, fino a toccare le corde profonde delle emozioni. Invito il pubblico a non lasciarsi sfuggire l’opportunità di immergersi in questa singolare esperienza per la quale abbiamo previsto l’ingresso gratuito».

Durante il festival verrà allestita nel foyer del teatro una mostra fotografica di immagini naturalistiche a cura di Valter Binotto. L’esposizione è visitabile prima e dopo le sessioni in teatro.