A Verona torna l'imperdibile Festival dell'handmade - I nuovi creativi

Finalmente il Festival può ritornare con le sue meraviglie, ovviamente in sicurezza e in linea con il decreto in vigore. Una selezione di super creativi da tutta Italia con tanta voglia di tornare vi aspettano il 19 e 20 Settembre all'Ex Arsenale di Verona dalle ore 10 alle ore 19. L'ingresso è come sempre gratuito.

Troverete abbigliamento, borse, home decor, cartoleria, articoli per bambini, bijoux, accessori, articoli per gli amici a quattro zampe...un artigianato come sempre bello e di qualità. Vi aspettiamo numerosi a dimostrare il vostro affetto dopo tanti mesi, grazie!

Informazioni e contatti

Web: https://www.festivalhandmade.com