All'Area Exp di Cerea il Festival dell'handmade - I nuovi creativi

Torna il Festival in una nuova location: Area Exp a Cerea (VR)! Una selezione di creativi da tutta Italia con le loro proposte artigianali originali e di qualità: abbigliamento, accessori, home decor, illustrazioni, cartoleria, bijoux e molte altre idee.

Non è mai troppo presto per cercare il regalo di Natale giusto, questa è un'ottima occasione per trovare quello che cerchi e per lasciarti sorprendere!

Informazioni e contatti

Web: https://www.festivalhandmade.com.

