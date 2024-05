Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi

Un weekend all'insegna dell'artigianato con una bellissima selezione di creativi da tutta Italia. Sarà possibile acquistare abbigliamento, borse, accessori, bijoux, home decor, cartoleria e illustrazione, articoli per l'infanzia, candele...direttamente da chi li ha creati.

Un'occasione per conoscere le storie di chi crea con passione con le proprie mani articoli unici. Ti aspettiamo da Baleno Casa di Quartiere in Via Re Pipino, 3A a Verona, a pochi passi dalla Basilica di San Zeno.