Festival dell'Handmade - I nuovi creativi il 24 e 25 febbraio 2024. Una bellissima selezione di creativi da tutta Italia ti aspetta per un weekend all'insegna dell'artigianato bello, originale e di qualità. Potrai trovare bijoux, home décor, articoli per l'infanzia, abbigliamento e accessori, borse, cartoleria e illustrazioni, articoli per la cura e il benessere della persona. L'ingresso è gratuito!