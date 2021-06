A Legnago c'è il Festival del gnocco fritto: birra, prelibatezze e maxi schermo per l'Italia

Tornano in scena gli eventi a Legnago (VR): un appuntamento enogastronomico imperdibile nel weekend del 2-3-4 Luglio con la quarta edizione del Festival del Gnocco Fritto, il format itinerante dedicato alla Cucina Emiliana che avrà luogo nella centrale Piazza Garibaldi!

Il Festival è a ingresso gratuito e prevede numerose specialità della tradizionale cucina emiliana, accompagnate da fresche birre selezionate. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione, con ampia area relax con tavoli, o in alternativa del servizio d’asporto. Ad allietare le serate sarà presente un maxi schermo per la proiezione della partita dell’Italia agli Euro2021 e intrattenimento per grandi e piccini.

L’evento avrà luogo il Venerdì dalle 18 circa, mentre il Sabato e la Domenica dalle 11 circa, con orario continuato a pranzo e a cena.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 346 5308662 o inviare un’email a marco.camisasca@viaaudio.it. Un evento organizzato da ViviLegnago in collaborazione con Italia on The Road – Cibo Da Strada, con il Patrocinio del Comune di Legnago. Powered by Via Audio.

