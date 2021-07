Festival Gambe all'Aria: la grande serata finale nello splendido parco di Villa Buri

Il Festival estivo Gambe all’Aria, fortemente voluto da tre realtà, BamBam Teatro, Fucina Culturale Machiavelli e Mitamacher Teatro, che da tempo lavorano nel campo della cultura, ha previsto la realizzazione di eventi e laboratori per tutti, con particolare attenzione ai giovani e ai piccoli. In particolare sono stati proposti Campus teatrali e Campus Musicali per bambini e adolescenti. A tutte le attività formative, che si sono svolte nella bellissima cornice di Villa Buri, valorizzando l'aspetto sostenibile e la natura che ha circondato i partecipanti durante tutto il periodo del festival, è stata realizzata anche una rassegna di teatro, musica con spettacoli teatrali e concerti e anche di incontri con autori.

Domani sera, venerdì 23 luglio, si conclude il Gambe all’Aria festival con il concerto di musica pop tenuto dai ragazzi che hanno partecipato al Campus musicale per adolescenti “School of Rock” . Il festival Gambe all’aria giunge al termine domani sera con il concerto di “School of Rock”. La prima edizione del Festival estivo voluto fortemente da tre realtà che da tempo lavorano nel campo della cultura, BamBam Teatro, Fucina Culturale Machiavelli e Mitamacher Teatro, ha riscosso molto successo, soprattutto per la varietà di attività che hanno animato Villa Buri di giorno e di sera.

Gli spettacoli teatrali per famiglie e adulti di Bam!Bam!Teatro, MitmacherTeatro, Anomalia Teatro da Torino e dalla Maribor Puppet Theatre dalla Slovenia hanno visto la partecipazione di più di 400 persone. Anche i due incontri organizzati in collaborazione con la libreria di Verona Farfilò, hanno avuto grande interesse e partecipazione. Con i due autori Cristina Bellemo e Nicola Cinquetti si è fatto filò. Si è condiviso assieme una storia, che anche se non era quella del pubblico quest’ultimo ci si è ritrovato. Momenti di confronto e ascolto immersi nella natura hanno creato un’atmosfera di condivisione, che da tempo mancava.

Il campus di teatro organizzato da Bam!Bam! Teatro ha visto la partecipazione di ragazze e ragazzi che si sono sperimentati nell’improvvisazione teatrale, all’esplorazione del mondo del teatro e alla scoperta di come una semplice storia può trasformarsi in uno spettacolo teatrale. Sono andati in scena venerdì 9 luglio con lo spettacolo “La guerra dei bottoni” , dove i ragazzi molto professionalmente si sono esibiti davanti al pubblico e alle loro famiglie.

Infine da questa settimana ogni mattina si è svolto il campus musicale “School of Rock” tenuto da Stefano Soardo e Nicola Rossin di Fucina Culturale Machiavelli, un campus dedicato a ragazzi adolescenti che hanno voglia di mettersi in gioco suonando uno strumento in una vera e propria band. I ragazzi partecipanti questo venerdì 23 luglio dalle 21 si esibiranno in un concerto di musica pop aperto al pubblico per mettere in scena quello che hanno imparato, sperimentato ed esplorato durante il campus. Nella speranza di rivedervi tutti ad una seconda edizione del Festival, vi aspettiamo domani sera.

Il festival è stato organizzato grazie al contributo del Comune di Verona Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato all'Istruzione e Servizi sociali e al sostegno della Fondazione Giorgio Zanotto.

