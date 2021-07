A "Farfilò d’estate" incontro a Villa Buri con lo scrittore veronese Nicola Cinquetti

Per il festival Gambe all'Aria di Villa Buri, a Verona, la libreria Farfilò ha creato una serie di incontri con autori di libri dal titolo "Farfilò d’estate".

Martedì 20 luglio dalle 21.00 sarà presente lo scrittore e professore veronese Nicola Cinquetti, vincitore Premio Andersen 2020 come Miglior Scrittore.

Nicola Cinquetti è nato e vive a Pescantina. Laureato in filosofia e in pedagogia, insegna storia e filosofia in un liceo. Ha pubblicato ad oggi una quarantina di titoli di poesia e narrativa per bambini e ragazzi con diversi editori: Arka, Bompiani, Bruno Mondadori, Fabbri, Fatatrac, Giunti, Lapis, Parapiglia, Piemme, Raffaello, Rizzoli, San Paolo. È anche autore di un saggio critico sul pensiero di Carlo Michelstaedter.

Prezzo dei biglietti: 5 euro.

Biglietti acquistabili la sera stessa dell’evento, da un’ora prima dell’inizio, direttamente a Villa Buri.

Consigliabile la prenotazione scrivendo a gambeallariafestival@gmail.com.

