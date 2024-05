La seconda edizione del "Festival della Lettura - Oltre il confine", organizzata con il patrocinio della Provincia a Villa del Bene di Volargne dal 31 maggio al 2 giugno 2024, offrirà tre giornate ad ingresso libero - venerdì, sabato e domenica - interamente dedicate all’esperienza della lettura, con un programma ricco di autori e altri ospiti, ma anche di attività originali da svolgere insieme, eventi artistici e musicali.

Forte del grande successo della prima edizione, e grazie al supporto organizzativo di Hermete coop e la collaborazione di associazioni, istituzioni e comunità intera, il Comune di Dolcè, ha fortemente voluto riproporre la manifestazione nella splendida cornice di Villa del Bene, partendo dal coinvolgimento diretto dei lettori. Molte sono infatti le proposte raccolte direttamente dai gruppi di lettura delle biblioteche di Valdadige e Valpolicella che animaneranno in prima persona gli incontri con gli autori. Silvana Marconi, Assessora alla Cultura del Comune di Dolcè: «Come Assessora alla Cultura e Amministratrice pubblica, sento tutta l’importanza di avvicinare le persone alla lettura, perché sono convinta che leggere ci faccia vivere tutte quelle vite che non riusciamo a vivere nella realtà».

Il tema del Festival sarà quello dell’“oltreconfine”, nella sua accezione più ampia. Superare ogni nostro confine, anche grazie alla lettura di un libro, è un’esperienza che non ha uguali. Nicoletta Capozza, direttrice artistica del Festival della Lettura: «Grazie alla lettura di un libro, alla scoperta di un autore, o di un contesto a noi culturalmente estraneo riusciamo ad andare oltre i nostri limiti di tempo e di spazio, di quotidianità e di pregiudizio. Leggere ci arricchisce, ci accompagna nella conoscenza di ciò che non ci appartiene, e soprattutto ci stimola ad abbattere i muri della paura e della solitudine, così da riconoscere e oltrepassare i nostri confini più severi, che poi sono quelli che alimentano la diffidenza per l’Altro e l’ignoranza per l’Altrove».

Negli incontri con gli autori saremo accompagnati oltre al confine personale del sé da Susanna Bissoli con il suo libro “I Folgorati”, e rievocheremo il confine geografico conquistato dai nostri nonni con “Piero fa la Merica” di Paolo Malaguti e quello oscuro delle “Cronache da oltre frontiera” di Fabio Pozzerle; vivremo la speranza riposta nell’attraversamento dai “Migrantes, clandestino verso il sogno americano” di Flaviano Bianchini e ci interrogheremo sull’oltre noi nel romanzo “No borders” di Giuliana Facchini.

Ad emergere dalle pagine letterarie saranno confini visionari o di sofferenza, come in “Circo Bulgaria” di Giorgia Spadoni e in “Mediterraneo” di Gianluca Barbera, così come saranno brecce di speranza nel futuro ricordando “Alexander Langer, costruttore di ponti” con Marco Boato. Così come aprirà fantasie intriganti il reading di Luca Frildini con “1924. Una parigina nella città proibita”, esempio di emancipazione oltre il confine di genere con “Io sono Marie Curie” di Sara Rattaro e di conquista ne “Il cosmo come rivelazione” con Claudia Fanti.

Il confine divide ma anche stimola alleanze e incontri straordinari, come in “Cafè Royal” di Marco Balzano e in “Quasi sorelle” di Alice Zuliani, e costruisce ponti che avvicinano mondi distanti nel tempo e nello spazio come per gli autori selezionati dal Premio letterario intitolato a Salgari, indimenticato narratore della scoperta dell’Altrove. Mentre a ricordarci di come la parola stessa possa essere lo strumento più efficace per abbattere ogni più severo confine e pregiudizio ci pensa l’autrice e traduttrice Vera Gheno con il suo “Grammamanti. Immaginare futuri con le parole”.

Al Festival 2024 la lettura è una cosa seria, condivisa e partecipata. Non solo libri e autori e la Mostra Mercato, quindi, ma anche attività che ci chiedono di interagire e attivarci, come per il Bicireading “Lungo il fiume”, grazie al quale, con anche la collaborazione di FIAB Verona, si potrà fare letteratura pedalando da Dolcè a Volargne, o partecipare alla passeggiata letteraria Storia e storie lungo l’Adige che, grazie alla guida del Gruppo di Lettura di Gargagnago, accompagnerà i lettori ad esplorare a piedi sentieri poco battuti.

La lettura sarà dunque voce che scorre il rigo sulla pagina, immagine che restituisce vita ai muri - come nel caso del Murales in Movimento, realizzato dagli studenti dell’IIS Calabrese Levi guidati dall’artista cileno Edoardo Mono Carrasco, quale conclusione di un progetto didattico sui Diritti Umani sostenuto dalla Fondazione San Zeno. Così il racconto si fa musica nella ricchezza di suggestioni culturali dell’orchestra Mosaika (venerdì sera 31 maggio, ingresso 10 euro) o si fa recital nel brolo di Villa del Bene con AttraversaMenti, emozionante spettacolo di Mohamed Ba (sabato sera 1 giugno, ingresso 10 euro).

Promuovere la lettura anche cimentandosi nella scrittura è possibile. In collaborazione con la Libreria Gulliver ecco infatti il laboratorio di Scrittura di viaggio, “Arrivi e partenze” (domenica mattina su iscrizione, 35 euro), con l’autore Andrea Bocconi della Scuola del Viaggio e, proposti dall’associazione Eclettica, si potrà partecipare anche a due laboratori di scrittura poetica, “Legger-si tra le righe” (sabato e domenica pomeriggio, 10 euro). Infine, a rappresentare la potenza liberatoria della lettura, sorvoleremo le mura del carcere con lo straordinario arazzo “Nell’oceano conta ogni goccia”, progetto realizzato dal Gruppo di Lettura delle detenute di Montorio con le volontarie di Fraternità.

Apertura del Festival venerdì 31 maggio alle 17.30, con il primo incontro in programma alle 18 e poi a seguire lo spettacolo serale con l’Orchestra dei Mosaika. Poi il Festival proseguirà nelle giornate di sabato e domenica anche con intrattenimento per bambini proposto nell’area gioco dal BiblioBus Azzurrone e un ottimo servizio di cucina a cura di Alpini, Protezione civile e associazione La Cavalara, allestito sui prati in riva all’Adige e al punto ristoro della sede del Coro La Chiusa a Volargne. Promuove Il Comune di Dolcè con il patrocinio della Provincia di Verona.