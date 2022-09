Mostra-mercato, laboratori e dimostrazioni al Festival della Ceramica di Verona

Un fine settimana all'insegna della bellezza con la quarta edizione della mostra-mercato della ceramica italiana di Verona.

Nell'affascinante quartiere di San Zeno, all'ombra della sua meravigliosa basilica, più di 50 maestri ceramisti presenteranno opere e oggetti in ceramica, spaziando tra arte, design, complementi d'arredo, oggetti per la casa e accessori moda.

L'accesso al mercato è libero e gratuito e sono previsti laboratori e dimostrazioni di tornio. E presso la Galleria Giustizia Vecchia verrà inoltre allestita la mostra "Immagine d'Artista".

L'evento è organizzato da Festival della Ceramica Verona e dall'associazione Arte della Ceramica, col Patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Verona.

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO

SABATO 24

Alle 9

Apertura stand del mercato nelle Piazze Pozza e Corrubbio e in Via Fossetto

Apertura della mostra-concorso "Immagine D’Artista" alla Galleria d’arte Giustizia Vecchia in Piazza San Zeno 23

Dalle 9 alle 14

Dimostrazione di modellato del Liceo Artistico Statale di Verona

Alle 11

Inaugurazione ufficiale del festival e della mostra

Dalle 14 alle 15

Dimostrazioni di tornitura

Dalle 15 alle 17

Prove di tornitura

Dalle 17.30 alle 18.30

Laboratorio in piazza: attività per famiglie

Alle 18.30

Estrazione del biglietto vincente in Galleria Giustizia Vecchia

DOMENICA 25

Alle 9

Apertura stand del mercato

Dalle 9.30 alle 13

Dimostrazioni libere a cura dei ceramisti partecipanti al festival

Dalle 13 alle 14

Dimostrazione-laboratorio per famiglie offerto da una delle associazioni presenti al festival

Dalle 14 alle 15

Dimostrazioni di tornitura

Dalle 15 alle 17

Prove di tornitura

Dalle 17 alle 18

Laboratorio in piazza per famiglie

Alle 19

Chiusura del festival

Il programma potrebbe subire piccole variazioni.