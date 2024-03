Festival dei corti teatrali Uilt Veneto 2024

Dal 27 marzo 1962 la Giornata Mondiale del Teatro è celebrata, dai Centri Nazionali dell’I.T.I., diffusi in un centinaio di nazioni e in Italia è promossa dalla UILT. Per festeggiare la GMT la UILT del Veneto organizza un festival di corti teatrali che quest'anno giunge alla sua decima edizione. A San Mauro di Saline.



IN CONCORSO



?Compagnia "Le pecore nere" di Padova (PD)

IL TEMPO DI UNA PIPI'



?Compagnia "Rainbow Musical Company " di Lugo (VI)

OCCHI DA CERBIATTA



?Compagnia "Castelrotto" di S.Ambrogio di V. (VR)

SENATOR DE COR



?Compagnia "Neverland" di Bovolone (VR)

IL PRINCIPIO DELLE ORCHIDEE



?Compagnia "I Sopravvissuti" di Vigonza (PD)

AL-E



Con la gradita partecipazione fuori concorso della

?Compagnia "Aghetti Bruni" di V.ca Padovana (PD)

FILO' - STORIE IMPROVVISATE

L'ingresso è libero ma la prenotazione consigliata: https://forms.gle/sth1vy5wj82hzTj99.