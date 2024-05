A Villa Spinola il Festival della Cultura

Si terrà il prossimo weekend, l'1 e il 2 Giugno, a Bussolengo in provincia di Verona un festival per rilanciare nel territorio la cultura identitaria. Tanti gli ospiti, dal consigliere del Veneto Valdegamberi a Francesca Totolo che presenterà il suo nuovo libro. Saranno presenti anche stand di diverse case editrici.

«Per noi sarà l'occasione di riportare il tema della cultura al centro del dialogo comunitario veronese. Abbiamo allestito un grande evento per fare in modo che tutti i cittadini vi trovino dei potenziali temi di interesse. Si parlerà di geopolitica con Franco Nerozzi e Gian Micalessin, di immigrazione con Francesca Totolo, di giornalisimo con Alberto Busacca. Poi di social, di viaggi, della storica cultura cimbra con Stefano Valdegamberi. Si sentiva il bisogno di un evento così, per rilanciare la cultura identitaria nel veronese. A Bussolengo abbiamo anche organizzato perchè sia presente un chiosco per rifoccilarsi e numerosi stand di case editrici come Altaforte edizioni, Passaggio al Bosco e diverse altre, affinchè il momento sia goduto al massimo anche nella sua ottica culturale e aggregativa. Vi aspettiamo il 1 e il 2 Giugno a Villa Spinola per godere insieme a noi di due giorni di ottima cultura».