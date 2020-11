Il programma del Festival del Cinema Africano e le proiezioni di martedì 10 novembre 2020

Giornata ricca, questa di martedì 10 novembre, al consueto appuntamento della settimana con la TOP TEN AFRICA SHORT si aggiunge, sempre nella SALA VIRTUALE, una novità pensata appositamente per questo inedito FESTIVAL DI MEZZO DEL CINEMA AFRICANO DI VERONA. Una striscia quotidiana di approfondimenti, con tantissime/i ospiti, per parlare, per quattro pomeriggi, del Festival e ci cosa gira attorno a ogni edizione: l’arte, la scuola, la storia, le registe e i registi che ne hanno fatto parte…

Partiremo da noi, da questi 39 anni e mezzo… e lo faremo nello spazio OGGI PARLIAMO DI… Di cosa? Della storia del nostro Festival… partendo da chi lo ho fortemente voluto. Sentiremo padre SERGIO MARCAZZANI, quarant’anni fa direttore del Centro Missionario diocesano di Verona e padre ALEX ZANOTELLI, missionario comboniano già direttore di Nigrizia… a loro si affiancheranno altri nomi che hanno accompagnato il FCA in questi anni… PIERMARIA MAZZOLA e PATRIZIA CANOVA, ANNAMARIA GALLONE e DON VERZE’, VANESSA LANARI e don GIUSEPPE PIZZOLLI, ALDO NICOSIA e TAHAR CHIKHAOUI, MITA BERTOLDI e ALESSANDRO ANDERLONI.

Insomma un appuntamento, questo di OGGI PARLIAMO DI… che non si può perdere… e che vedrete collegandovi, a partire dalle 18.30, al link del nostro canale youtube AfricafestVerona: https://www.youtube.com/user/ AfricafestVerona.

Alle 21, si torna nella SALA VIRTUALE con il cortometraggio scelto dalla direzione artistica per martedì 10 novembre. Il corto arriva dall’Algeria e si intitola UN MÉTIER BIEN. Racconta la storia di Hakim, giovane francese di origini maghrebine, che alla morte della madre decide di trovarsi un buon lavoro e mettere la testa a posto. Il quartiere non offre molto e Hakim si ritrova a vendere hijab (il velo islamico) in un negozio di abbigliamento. Il film affronta, in modo originale, tematiche come la disoccupazione e l’integralismo di stampo religioso attraverso l’inversione di ruoli tra prime e seconde generazioni; apre un dibattito su questi temi, complessi e attuali, evitando di fornire facili risposte.

Il Regista è FARID BENTOUMI sceneggiatore e attore franco-algerino, già noto per Good Luck Algeria, che aveva riscosso un grande successo al FCA e vincitore di diversi Festival internazionali.