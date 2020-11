Online e gratuito torna a Verona il Festival di Cinema Africano

Sarà quanto mai inedito il 39½ Festival di Mezzo del Cinema Africano di Verona, dieci giorni che coinvolgeranno, purtroppo solo online, il pubblico del Festival, dal 6 al 15 novembre 2020. Modalità nuove per tempi nuovi, che vedono aumentare le restrizioni senza però spegnere la passione per il cinema che viene dall’Africa: «Dovevano essere 40 quest’anno gli anni da celebrare per il Festival di Cinema Africano… ma la pandemia ci ha costretti a rimandare i festeggiamenti al 2021. Arriveremo ancora più carichi a spegnere le candeline intanto, per questo novembre 2020, il FCA presenta un programma che cerca di rispondere a esigenze diverse e tenere conto delle nuove norme. Lo farà senza rinunciare a essere presente tutti i giorni, purtroppo solo online ma gratuitamente nella SALA VIRTUALE di Eventi Cinema con la Top Ten Africa Short, dove verranno messe in onda 10 puntate che vedranno protagonisti altrettanti cortometraggi della miglior cinematografia africana degli ultimi anni. Corti che saranno affiancati da approfondimenti e interventi dei registi».

Scarica il programma del Film Festival Africano 2020

A queste dieci puntate si aggiungeranno altri 4 appuntamenti speciali in una striscia online dal titolo “Oggi parliamo di…”. In questo spazio, con diversi ospiti, si parlerà ovviamente di cinema africano e dei suoi registi e registe, del nostro Festival, di arte africana, del lavoro importante che il Festival di Verona fa nelle scuole, di ogni ordine e grado, raggiungendo ogni anno oltre 8mila studenti dalla primaria alle superiori. Per i dettagli si può consultare il sito del FCA: https://www.cinemafricano.it/sala-virtuale/.

«Lo sappiamo tutte e tutti che non può essere cinema se non si è in sala e non può essere africano se non si è in presenza. Ma l’ultimo DPCM non permette al FCA, come a tutto il mondo dello spettacolo, le serate in presenza o momenti dal vivo. Per questo dobbiamo rinunciare alle serate già programmate al Cinema Santa Teresa di Verona. Ma ci impegniamo a organizzare, non appena sarà possibile, le proiezioni dei film dell’unica sezione in concorso in questo 39½ Festival di Mezzo del Cinema Africano di Verona, la sezione dedicata al tema migratorio: Viaggiatori&Migranti. Le dieci opere in concorso, saranno comunque visionate dalle tre giurie del 39½ Festival di Mezzo del Cinema Africano di Verona: La Giuria ufficiale composta da: Carlo Castiglioni, Francesco Lughezzani, Aldo Nicosia e Simone Villani».

La Giuria dei giornalisti e giornaliste della rivista Nigrizia: Elio Boscaini, Simona Cella e Jessica Cugini. La Giuria detenuti della Casa Circondariale di Montorio con il Premio “Cinema al di là del muro”. Per accedere alla programmazione quotidiana nella SALA VIRTUALE del Festival, il pubblico dovrà seguirci sui social o inviare all’ufficio stampa il proprio numero di cellulare per essere inserito nella broadcast del Festival!

È qui che ogni giorno verrà pubblicato/inviato il link attraverso cui sarà possibile seguire le 10 serate della TOP TEN AFRICA SHORT (sempre alle ore 21) e i 4 appuntamenti di OGGI PARLIAMO DI… (sempre alle ore 18.30). Puntate ricche di approfondimenti e interventi di registi, critici e giornalisti e giornaliste amici del Festival che hanno dato il loro contributo per questa speciale edizione, intervenendo a distanza, con riflessioni sul cinema africano e con affettuosi auguri affinché questo Festival possa continuare a esistere.

Ogni puntata sarà visibile dall’orario indicato e per le successive 24 ore. Si inizierà come di consueto di venerdì, quest’anno quello del 6 novembre alle ore 21, con la serata di apertura presentata da MALICE OMONDI e dedicata al Sudafrica: il cortometraggio Kanyekanye sarà accompagnato da interventi di approfondimento con la Direzione artistica del Festival di Cinema Africano. Più info sul sito: https://www.cinemafricano.it/kanyekanye.

A partire dal 6 novembre, ogni giorno il FCA si trasferirà online…fino a domenica 15 novembre, quando, dopo la serata TOP TEN AFRICA SHORT…ci sarà la premiazione della sezione VIAGGIATORI&MIGRANTI! Le tre giurie del 39½ Festival di Mezzo del Cinema Africano di Verona decreteranno chi sarà a vincere questa edizione del FCA!

