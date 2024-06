In Borgo Roma il Festival Cinelà Africa Short

Il cinema africano torna ad animare le serate veronesi con il Festival Cinelà Africa Short. Nel quartiere di Borgo Roma a partire da sabato 22 giugno, otto giorni di proiezioni per la visione di 20 cortometraggi e 3 lungometraggi. Dall’Egitto al Marocco, dalla Tunisia al Togo, dal Burkina Faso al Senegal, dal Kenya al Niger, dal Rwanda alla Guinea, dall’Algeria al Sudafrica, saranno 13 i paesi africani presenti quest’anno. Cui si aggiungeranno Libano, Arabia Saudita e Qatar del film Sira. Un CINELÀ AFRICA SHORT ricchissimo che aspetta solo la partecipazione del pubblico.

Musica, ospiti e buon cibo, ogni sera a partire dalle 19.30. In caso di pioggia le proiezioni saranno effettuate nel Cinema Santa Teresa. Nelle serate degli EVENTI CINEMA il pubblico potrà inoltre confrontarsi con ospiti che animeranno la post-visione attraverso momenti di riflessione con registi ed esperti e consigli di lettura sui migliori libri di narrativa africana nel Corner Libreria Pagina 12 a cura di Roberta Camerlengo.

I Corti, scelti tra le migliori produzioni cinematografiche di questi ultimi tre anni, verranno valutati da ben 4 giurie: Internazionale Africa Short (composta da Hichem Yacoubi, Malika Chaghal e Mohamed Thabet), Studentesse e Studenti dell’Università di Verona, Fabbrica di Quartiere Giuria 37135 e Afroveronesi. A commentare ogni opera sarà il critico cinematografico Giuseppe Gariazzo.

In apertura, nella serata del 22 giugno, e in chiusura, in quella di sabato 29 saranno proiettati due lungometraggi. Sabato, REINES della regista marocchina Yasmine Benkiran. Nella serata conclusiva, in cui Malice Omondi annuncerà i premi assegnati dalle giurie ai film vincitori, il pubblico vedrà AU CIMITIÈRE DE LA PELLICULE del regista guineano Thierno Souleymane Diallo. Un terzo sarà protagonista nella serata speciale di mercoledì 26 giugno, dedicata al film vincitore del Premio del pubblico della sezione Panorama alla Biennale 2023 e al FESPACO in Burkina Faso: SIRA di Apolline Traorè.

Il primo appuntamento è sabato 22 giugno per CINELÀ serata di apertura, come sempre con la madrina del Festival, Malice Omondi, e con la Direzione artistica, Giusy Buemi e Stefano Gaiga. Dalle 19.30 in attesa dell’inaugurazione è possibile degustare le Stuzzicherie di Faty, una vera e propria esperienza culinaria dell’Africa occidentale con cibi della Guinea Conakry per fare della cucina un Ponte fra Culture e altri piatti proposti da Famglie in Rete, con l’intrattenimento musicale di Success che ha trovato nella musica RnB, un genere di ispirazione per le sue performance artistiche.

Il cinema all’aperto Santa Teresa ha a disposizione un ampio parcheggio libero per le auto. Per chi viene in bicicletta, area di parcheggio interno alla location del festival. In caso di pioggia le proiezioni si terranno all’interno del Cinema Santa Teresa.

Costo del biglietto 5 euro.