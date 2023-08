A Sanguinetto il Festival al Chiostro

Sabato 5 agosto ore 20.30 a Sanguinetto presso il Chiostro di S. Maria delle Grazie ritorna il "Festival al Chiostro", evento organizzato dalla Associazione Culturale La Pianura ramo FASHION ONE, organizzato dalla Fashion One patrocinato dal Comune di Sanguinetto e Provincia di Verona. per questo nuovo appuntamento grande concorso di Bellezza di Miss e Mister Europa e non poteva mancare anche la selezione di OVERISSIMA Miss EUROPA per le Ledy over 30 un grande show, presentato da Rita Patuzo di AreaTv e MarcoFalco di Radio Rcs, ospiti i cantanti Renzo Tonel, Algelo Milani, e il grande Max Blasco sosia ufficiale veronese del grande Vasco Rossi.

La serata sarà in diretta su Radio RCS Fashion One Live TV media partners dell'evento.l'evento è organizzato dalla Fashion One Moda e Spettacolo e da Paolo Giovannini Fotografogli artisti, modelle/i saranno pettinati da Immagine Unisex di Sara Mantovani di Nogara e da Dendi Parrucchieri di Legnagoper l'occasione all'interno del Chiostro sarà aperto ancheil Museo degli alpini a cura di Giuseppe FerrariniDalle ore 20 sarà aperto il servizio bar a cura di L'Extro Wine Shop e Co. e si potra degustare il Risotto alla Mantovana...Entrata libera.

PER CHI SI VOLESSE ISCRIVERE E PARTECIPARE AL CONCORSO (SIA X LA MISS, MKISTER e PER LE LEDY (Over 30) contattateci al 373 7346540 anche WhatsApp.