Festival della biodiversità a Povegliano Veronese

Biodiversità è una parola relativamente nuova del nostro vocabolario, essendo stata coniata sul finire degli anni '80 dal biologo americano Edward Wilson. Eppure anche se "giovane" come termine è qualcosa di estremamente importante: è sostanzialmente la ricchezza della terra intesa come varietà di animali, piante e microorganismi che ci circondano. Ed è in pericolo.

«Il cambiamento climatico è causa della perdita del 75% di biodiversità», spiega la sindaca di Povegliano Roberta Tedeschi, che proprio su questo concetto ha deciso di organizzare a Povegliano V.se un festival: «È un tema cruciale e per questo come amministrazione ci siamo impegnati a ideare queste giornate. Saranno sia un momento di festa per adulti e bambini sia un momento di incontro e riflessione sulla natura». Per sancire in maniera ufficiale questo impegno Povegliano è di recente anche entrato nel network dei "Comuni amici della api", enti che mettono in atto politiche attive di di protezione delle api (e degli insetti impollinatori) oltre che campagne di sensibilizzazione sul loro ruolo primario nell'ecosistema.

Il Festival, il cui programma è disponibile sui canali social del comune di Povegliano, inizia con 2 momenti culturali: Giovedì 19 si parte con una serata al centro sociale a tema "La sacralità del miele al tempo degli Egizi", mentre il 20 nel giardino di Villa Balladoro vicino al bar si terrà un aperitivo letterario con Elsa Riccadonna. Il clou della manifestazione sarà nel week-end del 21 e 22 Maggio con biciclettata, picnic al parco, laboratori sull'avifauna ed il centro chiuso al traffico la domenica pomeriggio per giochi ed attività dedicate a bambini e famiglie. Si chiude infine il 24 mattina con il laboratorio dell'associazione apicoltori veronesi presso la scuola primaria Anna Frank.

«Crediamo fermamente in queste iniziative, soprattutto nelle scuole - conferma l'assessora all'ecologia Silvia Poletti - abbiamo recentemente fatto una giornata ecologica molto partecipata e creato anche aiuole fiorite che favoriscano il lavoro delle api. È fondamentale quindi l'impengo per la sensibilizzazione della cittadinanza».

«Questo festival è un segnale di speranza, è l'occasione per stimolare un cambiamento positivo - conclude la sindaca Tedeschi - e per porre le basi per la costruzione di un futuro sostenibile per i nostri ragazzi e ragazze».

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.poveglianoveronese.vr.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1.