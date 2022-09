Il Festival della Bellezza arriva in Valpolicella con quattro appuntamenti a Villa Mosconi Bertani e Villa Guerrieri Rizzardi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il "Festival della Bellezza – L’arte nell’arte" mercoledì 7 e giovedì 8 settembre arriva tra le colline della Valpolicella per quattro appuntamenti nelle prestigiose ville storiche Mosconi Bertani e Guerrieri Rizzardi a Negrar. In questi suggestivi contesti propone eventi letterari, filosofici e musicali in riferimento al tema dell’edizione “Miti e tabù. Personaggi e opere iconiche tra idee e simboli”.

Il 7 settembre alla neoclassica Villa Mosconi Bertani, che fu residenza di Ippolito Pindemonte e ospitò Ugo Foscolo, nel Salone delle Muse alle 18.30 la scrittrice Yaryna Grusha racconta il rapporto tra letteratura e miti, attraverso opere memorabili e grandi autori come Gogol, Bulgakov e Vasilij Grossman e altri scrittori di lingua ucraina. Alle 21, nella Corte d’onore antistante la Villa, Stefano Zecchi propone una personale indagine filosofica sulla bellezza e il suo mito, idea intesa come rappresentazione utopica dell’esistenza e enigma filosofico che rivela il senso del nostro essere.

L’8 settembre doppio appuntamento al Giardino di Pojega di Villa Guerrieri Rizzardi: nel settecentesco Teatro di Verzura alle 18.30 Igor Sibaldi indaga origine e significato dei tabù; alle 21.15 concerto di Tasmania e la sua band con proprie canzoni e interpretazioni di cult della canzone d’autore da Ciampi e De André a Dalla.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con il Comune di Negrar.

Programma del Festival sul sito festivalbellezza.it.