Gli appuntamenti al Teatro Romano per l'ottava edizione del Festival della Bellezza

L’ottava edizione del Festival della Bellezza torna al Teatro Romano, storica sede della rassegna, portando sul palcoscenico numerosi ospiti. Da Vinicio Capossela a Francesca Michielin, da Sandra Milo a Massimo Recalcati, e ancora Alice, Mogol e Morgan. Un programma ricchissimo che omaggerà "Dante e l’espressione poetica". Ogni appuntamento, infatti, si aprirà con i versi del Sommo Poeta.

Il primo spettacolo sarà mercoledì 21 luglio alle ore 21.30, con Toni Servillo impegnato nel monologo ‘Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte?’. Nelle successive serate si susseguiranno Vinicio Capossela con ‘Bestiale Comedia’, Umberto Galimberti con ‘Anima e corpo. Un dualismo Ingannevole’, Gloria Campaner con il concerto ‘Chopin, 24 preludi. Poesia dell’infinito’ e Alessandro Piperno con ‘La vendetta in Dante e Proust’.

La rassegna riprenderà poi dall’11 al 15 settembre, sempre al Teatro Romano. Nel frattempo si sposterà in altre location, tra cui Villa Mosconi Bertani di Negrar di Valpolicella, il Vittoriale a Gardone Rviera, e a Isola del Garda. Il programma del Festival della Bellezza prevede appuntamenti anche in altre città: Vicenza, Firenze, Padova, Mantova. Promosso da Regione Veneto tra i Grandi Eventi, dal Comune di Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese, il Festival è organizzato dall’Associazione Idem.

Gli appuntamenti al Teatro Romano di Verona

Al Teatro Romano di Verona, dal 21 al 25 luglio, al monologo di Toni Servillo (21 luglio) segue il Concerto dantesco “Bestiale Comedìa” di Vinicio Capossela (22 luglio). Su un grande tema filosofico dantesco Umberto Galimberti propone la riflessione “Anima e corpo. Un dualismo ingannevole” (23 luglio); Gloria Campaner interpreta i 24 Preludi di Chopin, tra le massime espressioni poetiche musicali (24 luglio); Alessandro Piperno con “La vendetta in Dante e Proust” (25 luglio) indaga come il sentimento di rivalsa possa originare l’opera d’arte, consentendo di imporre la propria visione.

21 Luglio ore 21.30 - Tony Servillo

22 Luglio ore 21.30 - Vinicio Capossela

23 Luglio ore 21.30 - Umberto Galimberti

24 Luglio ore 21.30 - Gloria Campaner

25 Luglio ore 21.30 - Alessandro Piperno

Si torna al Teatro Romano dall’11 al 15 settembre: nel concerto di Francesca Michielin (11 settembre) si evidenziano i tratti espressivi della contemporaneità, in quello di Gino Paoli (12 settembre) rivivono i primi grandi classici di poesia e musica. La poetica dell’immagine nel cinema è evocata da Sandra Milo che, dialogando con Guido Barlozzetti, ripercorre le sue esperienze artistiche con maestri come Renoir, Rossellini e Fellini; Luca Barbareschi (13 settembre) e Arianna Porcelli Safonov (14 settembre) propongono argute riflessioni teatrali sul filo conduttore di un verso dantesco. Vittorio Sgarbi (14 settembre) racconta Dante attraverso la poetica di versi e immagini che hanno creato i linguaggi della modernità; Massimo Recalcati (15 settembre) muove da un'affascinante idea dantesca per una riflessione su bellezza e idealizzazione.

