A Verona e in provincia torna il Festival della Bellezza: gli spettacoli da non perdere

Torna a Verona l’XI edizione del Festival della Bellezza, un unicum a livello internazionale con appuntamenti in scena in luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano dal VI secolo a.C al ‘900, in cui saranno proposte lectio filosofiche, letterarie e sull’arte, monologhi teatrali inediti, prime nazionali, concerti. Come da tradizione l’itinerario partirà da Verona e avrà nel Veneto un territorio d’elezione: il Teatro Romano di Verona sarà la sede principale degli eventi che andranno dalle sponde del Lago di Garda, nella cinquecentesca Villa Guarienti di Brenzone a Punta San Vigilio, al grande salone affrescato del medievale Palazzo della Ragione di Padova, al Memoriale Brion, capolavoro di Carlo Scarpa tra modernismo e filosofie orientali.

Altri appuntamenti in ville e giardini storici, settecenteschi, a Villa Mosconi Bertani e a Villa Guerrieri Rizzardi a Negrar di Valpolicella. Al Festival si esibiranno al Teatro Romano cantautori di diverse generazioni: da un artista di culto

come Roberto Vecchioni a Vasco Brondi e Ermal Meta, mentre Morgan, a Villa Mosconi Bertani, proporrà una lezione-concerto su icone del rock come Elvis Presley, Dylan, Jim Morrison, Lennon, Jimi Hendrix, Lou Reed, Janis Joplin.

Gli appuntamenti di giugno al Teatro Romano di Verona

8 GIUGNO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - ROBERTO VECCHIONI - L'INFINITO TOUR

9 GIUGNO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - ALESSANDRO D'AVENIA: L'Odissea e l'arte di essere mortali

10 GIUGNO 2024 - Teatro Romano (VR) - LELLA COSTA in "LA FATA"

11 GIUGNO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - ARIANNA PORCELLI SAFONOV: "Disgustibus"

12 GIUGNO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - MASSIMO RECALCATI: Icone: Gesù e Freud

13 GIUGNO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - IGOR SIBALDI: "Gesù. Gli enigmi di un ebreo ellenista"

14 GIUGNO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - PAOLA TURCI e GINO CASTALDO in "Il tempo dei Giganti. '79 - '81: i tre anni magici della musica italiana"

15 GIUGNO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - MATTEO GARRONE: La sublimazione poetica del reale

Gli appuntamenti di luglio al Teatro Romano di Verona

11 LUGLIO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - VITTORIO SGARBI - Michelangelo e Canova

12 LUGLIO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - VASCO BRONDI - Un segno di vita Tour

13 LUGLIO 2024 - TEATRO ROMANO (VR) - ERMAL META

Gli altri appuntamenti nella provincia veronese

18 GIUGNO 2024 - VILLA GUARIENTI DI BRENZONE - ANTONIO CAPRARICA : "Miti British del '900"

19 GIUGNO 2024 - VILLA GUARIENTI DI BRENZONE - VITTORIO EMANUELE PARSI - Libertà e patria, idee coniche tra miti e storia

9 SETTEMBRE 2024 - VILLA MOSCONI BERTANI (VR) - ALDO CAZZULLO: Divi e miti della Roma eterna

10 SETTEMBRE 2024 - VILLA MOSCONI BERTANI (NEGRAR DI VALPOLICELLA) - UMBERTO GALIMBERTI - Lo spaesamento e l'etica del viandante

11 SETTEMBRE 2024 - VILLA MOSCONI BERTANI - NEGRAR (VR) - MORGAN - "Icone del Rock"

24 SETTEMBRE 2024 - VILLA GUARIENTI DI BRENZONE - PAOLO BERTOLUCCI - Le superstar del tennis

6 OTTOBRE 2024 - VILLA GUERRIERI RIZZARDI - NEGRAR DI VALPOLICELLA - CHIARA GAMBERALE in L'educazione sentimentale

Informazioni: https://festivalbellezza.it/ver/edizione-2024/#post-1405.

Teatro Romano di Verona - Festival della Bellezza / foto ufficio stampa Festival della Bellezza