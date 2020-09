Tutti gli appuntamenti della settimana al "Festival della Bellezza" in Arena a Verona

Per la prima volta nel più famoso anfiteatro al mondo vengono proposte riflessioni filosofiche e narrazioni sull’arte. L’Arena di Verona, nella sua configurazione originale con la platea libera coperta di sabbia e pubblico attorno, ospita il "Festival della Bellezza" e viene concepita come luogo di confronto e rappresentazione scenica. Per nove giorni, dall’11 al 19 settembre 2020, intellettuali e artisti discutono in questo contesto di ineguagliabile pathos su "Eros e Bellezza".

Il programma dal 14 al 19 settembre 2020

Lunedì 14 settembre ore 21.30

Federico Buffa - Flavio Tranquillo

Michael Jordan The Last Air Dance

(conversazione)

L’eroe è un danzatore acrobatico sul ritmo ipnotico di un palleggio. L’ossessione per la perfezione, l’estetica della vittoria. L’epopea di un’icona che sorvola la gloria, lo sport che diventa arte.

Martedì 15 settembre ore 18.30

Umberto Galimberti

Tà Erotikà, in dialogo con Platone sulle cose dell'amore

Il paradosso del filosofo dinanzi al dio maggiore: Eros. Cercare le parole per definirlo razionalmente e ritrovarsi in mano il suono della poesia. Il rincorrersi delle metà per un’eccedenza sempre incompiuta.

Martedì 15 settembre ore 21.30

Gioele Dix

L’eros tra testo e pretesto

(narrazione teatrale)

Tra le pieghe della letteratura, tra le quinte dei teatri, l’equivoco amoroso s’innalza a trionfo della parola che conquista, del gesto che allude e seduce.

Mercoledì 16 settembre ore 18.30

Massimo Cacciari

Philo-Sophia e Eros-Sophia

Il filosofo, uomo erotico, all’inseguimento della divinità gnostica. Eros ed eremia, passione per ciò che manca, scacco nell’irrealtà senza dimora. L’interrogativo su un nome sconosciuto che muta il nostro.

Mercoledì 16 settembre ore 21.30

Stefano Bollani

Piano Solo - Eros e Bellezza

(concerto)

Un omaggio all’arte dell’improvvisazione: lo spettatore è trascinato in un viaggio attraverso orizzonti musicali solo apparentemente lontani, in un vero e proprio flusso di coscienza sonoro.

Venerdì 18 settembre ore 21.30

Alessandro Baricco - Gloria Campaner - Orchestra Canova

Beethoven, l'eccesso e il sublime

(racconto-concerto)

“Catturerò il destino afferrandolo per il collo”. Il ritmo tellurico, implacabile, disintegra il Minuetto e azzarda lo Swing. Esibizione sull’invenzione passionale della musica classica.

Sabato 19 settembre ore 18.30

Alessio Boni

Il gioco drammatico della seduzione

(monologo teatrale)

L'eros è una recita in cui tutti i ruoli si scambiano. Corpo e voce, volto e maschera. In ogni dramma la fascinazione è il deus ex machina. L’attore forza l’ambivalenza della finzione per insinuarne l’autenticità.

Sabato 19 settembre ore 21.30

Gianni Morandi - Michele Serra

Devo molto all'amore

(racconto con canzoni)

Dalla parola alla chitarra, tra canzoni ed elzeviri, le note squillanti e malinconiche delle stagioni della nostra vita.

Arena Agorà - fonte Festival della Bellezza