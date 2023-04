In città torna il Festival Verona Tessile

La tessitura come strumento per la messa in relazione delle persone, per creare opere d’arte capaci di dare voce alle problematiche attuali e al sociale, nei suoi cambiamenti e complessità, con una particolare attenzione alle forza creativa delle donne. Dal 30 aprile al 3 maggio torna il Festival VeronaTessile 2023, che scegle con il titolo ‘Impavide’ di dedicare un’ampia e affascinate esposizione alle tante donne che nel passato e nel presente hanno lottato e lottano per affermare con forza la loro creatività e la loro perizia tecnica in un mondo prevalentemente maschile.

La manifestazione internazionale biennale, ormai punto di riferimento in Italia per gli amanti dell’arte tessile, è ideata e realizzata dall’associazione Ad Maiora in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona. Ospiti d’onore, in una speciale sezione allestita alla Gran Guardia, le tessitrici ucraine di Quilt (trapunta) - artiste di fama internazionale - che presenteranno a Verona alcuni capolavori mai esposti prima. Per la VI edizione del Festival saranno oltre 350 le opere tessili visibili, con la partecipazione di artisti provenienti da Europa, Africa e America, in una grande mostra gratuita allestita, oltre alla Gran Guardia scelta come scenario principale, anche al Museo degli Affreschi, il Palazzo dei Mutilati, la sala Birolli all’ex Macello, la chiesa di San Pietro Martire, il Cerris e la Biblioteca civica. Saranno 16 le esposizioni realizzate e 55 le vetrine dei negozi del centro storico allestite per l’occasione.

Il programma

Tutte le mostre sono visibili gratuitamente:

Al Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, una mostra collettiva di artiste italiane.

In sala Birolli, all’ex Macello, le opere del gruppo Pezze Pazze del Centro Riuso del Comune di Verona.

Al Palazzo dei Mutilati, salone Girelli, l’esposizione ‘Impavide, le artiste nella storia. Dimenticate dal mondo dell’arte rivivono nel tessuto’.

Alla chiesa di San Pietro Martire, la Verona Minor Hierusalem con i ‘Quilt Biblici di Ad Maiora Calabria’.

Alla Biblioteca civica, sala Nervi, ‘Millemani’.

Al Cerris, Ulss9 Scaligera, l’iniziativa ‘Tessutoterapia per un futuro migliore’.

Nelle vetrine dei negozi del centro storico l’esposizione dei quilt di Ad Maiora.

Programma completo sul sito del Comune di Verona e su www.veronatessile.it.