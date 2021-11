"Festa del mosto" presso la Cantina Ilatium Morini

Una passeggiata tra le vigne di Mezzane, un'occasione unica per assaporare mosto e castagne. Su prenotazione sarà inoltre possibile partecipare alla "Wine Experience", una degustazione di 6 vini guidata dal sommelier Luca Morini, in un percorso per conoscere ed assaporare i vini ILatium.

Wine Experience disponibile su prenotazione, al costo di € 15, nei seguenti orari:

Ore 11/ 14 / 15

Informazioni e contatti

Prenotazioni: latiummorini@latiummorini.it

Tel. +39 333 479 3709

