A Verona si celebra la "Verza Michelina": gli appuntamenti nel fine settimana

Festa per il quartiere di San Michele Extra e per il suo prodotto di punta: la Verza Michelina. L’annuale manifestazione che celebra la verza locale e i prodotti della terra si terrà sabato 27 e domenica 28 novembre. È organizzata dalla Settima Circoscrizione del Comune di Verona e dalla Coldiretti, in collaborazione con la World Biodiversity Association (WBA).

La Verza Michelina è un ortaggio autoctono e gli agricoltori locali ancora oggi selezionano annualmente il seme, lo mettono a dimora a fine primavera in appositi semenzai, trapiantano la piantina entro la prima metà di agosto e raccolgono la verza in pieno inverno. Nel 2002 è stata iscritta nel Registro Nazionale Sementi come varietà a sé stante, affidandone la conservazione in purezza alla ditta Orticola Esasem di Casaleone, operante in campo sementiero.

Il programma

Sabato 27 novembre la prima iniziativa si aprirà alle 8.30 al Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona con gli stand delle aziende del quartiere e a seguire la degustazione di piatti a base di Verza Michelina a cura del cuoco contadino di San Michele Extra Sebastiano Poli. L’evento sarà accompagnato da un quartetto musicale.

Domenica 28 novembre, oltre all’esposizione di prodotti del territorio, tra cui la Verza Michelina, saranno organizzati dei laboratori didattici e dimostrazioni di lavori antichi a cura delle Fattorie Didattiche di Coldiretti Verona. A partire dalle 12.15 si potranno degustare piatti a base di Verza Michelina preparati dall’Associazione Carnevale di Porto San Pancrazio.

Alle 10.15, nella sala della Circoscrizione, si terrà un incontro su sostenibilità e territorio. Interverranno il responsabile del settore ortofrutta di Coldiretti Verona Giorgio Girardi che parlerà dei prodotti locali e di stagione e Gianfranco Caoduro dell’Associazione WBA che tratterà dell’agricoltura sostenibile. Saranno inoltre presentati alcuni progetti sulla plastic free e su un albero per il futuro a Fondo Frugose realizzati dagli Studenti del Liceo Copernico-Pasoli in collaborazione con WBA, Comune di Verona e Corpo Forestale.

Alle 11.30 si terrà la Santa Messa della Festa del Ringraziamento di Coldiretti nella Chiesa di San Michelangelo Arcangelo al termine della quale saranno benedetti i mezzi agricoli sul piazzale della Chiesa. Successivamente, in Piazza del Popolo a San Michele Extra, si terrà l’inaugurazione della Festa con le Autorità.