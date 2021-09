Festa della vendemmia nelle Possessioni Serego Alighieri a Sant'Ambrogio di Valpolicella

Il profumo delle uve, mani sapienti che selezionano i grappoli migliori e la luce del tramonto che tinge i vigneti delle Possessioni per accogliervi e farvi vivere la magica esperienza della vendemmia. Dopo un calice di benvenuto, gli agronomi e gli enologi del Gruppo Tecnico Masi ci accompagneranno in una vera e propria attività di vendemmia: impareremo insieme a conoscere la vigna, a distinguere le diverse varietà di uva e a selezionare i grappoli più adatti all’Appassimento, l’antica tecnica in cui Masi ha una riconosciuta expertise. Infine, una cena degustazione in cui una selezione dei nostri vini sarà abbinata ad un menù in cui il vino sarà protagonista anche nel piatto.



Vini in degustazione:

Conte Federico – TrentoDoc Riserva Metodo Classico Brut

Lunatio – Lugana Doc

Fresco di Masi – Rosso Verona Igt

Passo Doble – Rosso di Argentina Valle de Uco

Vaio Armaron – Amarone della Valpolicella Classico Docg

Il Millesimato – Valdobbiadene Superiore Docg Extra Dry

Menù:

Frittelline di baccalà in tempura al Conte Federico

Vellutata di cavolfiore, polvere di porcini e frollini salati

Risotto a tutta zucca, cimbro della Lessinia e gocce di balsamico “Riserva Privata Boscaini”

Stinchetto di maialino nostrano, riduzione di Vaio Armaron e miele, mirtilli e patata schiacciata al rosmarino

Tortino all’extra vergine della Valpolicella con fichi al Canevel millesimato, mandorle croccanti e gelato al latte crudo

La visita della tenuta e delle cantine completerà l’esperienza.



Costo per l’esperienza nel vigneto e Vino & Cucina: 70 euro

Info & prenotazioni: +39 045 770 3622 - serego@seregoalighieri.it

Ingresso da via Giare 277 - Loc. Gargagnago, 37015 S. Ambrogio di Valpolicella

Dress code: si consiglia abbigliamento comodo, l’uso di scarpe chiuse per l’attività di vendemmia è obbligatorio per questioni di sicurezza.

