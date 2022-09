Festa della vendemmia presso Masi Tenuta Canova

L’arte della vendemmia da 250 anni: un’esperienza tutta da vivere. Il profumo delle uve, mani sapienti che selezionano i grappoli migliori e la luce del tramonto che tinge i vigneti della tenuta per accogliervi e farvi vivere la magica esperienza della vendemmia, un’arte che la Famiglia Boscaini tramanda di generazione in generazione da 250 anni.

Appuntamento presso Masi Tenuta Canova il 16 settembre 2022.

Dopo un calice di benvenuto, gli agronomi e gli enologi del Gruppo Tecnico Masi ci accompagneranno in una vera e propria attività di vendemmia: impareremo insieme a conoscere la vigna, a distinguere le diverse varietà di uva e a tagliare i migliori grappoli da destinare all’Appassimento, l’antica tecnica in cui Masi ha una riconosciuta expertise. Infine, una speciale cena degustazione in cui i vini iconici Masi saranno abbinati ad un menù in cui vino sarà protagonista anche nel piatto. La visita delle cantine e del Wine Discovery Museum completerà l’esperienza.

Vini in degustazione:

Moxxè – Pinot Grigio e Verduzzo Brut

Rosa dei Masi – Rosato Tre Venezie Igt

Campofiorin – Rosso del Veronese Igt

Costasera – Amarone della Valpolicella Classico Docg

Angelorum – Recioto della Valpolicella Classico Docg

Menù: Aperitivo di benvenuto

Insalatina di gallina, cipolle all’agro, uvetta passita al Rosa dei Masi e mandorle croccanti

Vialone Nano risottato al Campofiorin, gelato al Monte Veronese e cioccolato affinato sulle Arele

Petto d’anitra arrostito, purè di sedano bianco di Verona, briciole di pane e riduzione di Costasera

Sugolo di mosto d’uva, Fogassin su la gradela e Pissottina all’extravergine

Dress code: si consiglia abbigliamento comodo, l’uso di scarpe chiuse per l’attività di vendemmia è obbligatorio per questioni di sicurezza.