Torna l'imperdibile Festa dell’Uva a Soave

Torna la Festa dell’Uva a Soave. La festa principe di Soave, la più antica d’Italia tra quelle dedicate all’uva, sta scaldando i motori della sua 93esima edizione ed è pronta a colorare il terzo fine settimana di settembre di Soave. Anche quest’anno per garantire il rispetto di tutte le normative sanitarie e di sicurezza, la festa si svolgerà tutta all’interno delle mura del borgo medioevale. Il format ricalcherà quello dello scorso anno, con due punti dedicati all’enogastronomia e una serie di appuntamenti che animeranno il centro storico in tutto il fine settimana dal 17 al 19 settembre.

Rispetto allo scorso anno tornerà la Fontana del Vino, che verrà posizionata però in piazza Antenna, assieme all’antico carro delle uve che da anni fa da sfondo all’evento. Ci sarà anche la tradizionale sfilata dei contadinelli e delle contadinelle che, nel pomeriggio di domenica, sarà il preludio alla premiazione delle migliori uve a cura di Coldiretti e Strada del Vino Soave. Ovviamente il gusto sarà una parte fondamentale della festa. In piazza Marogna street food e altre proposte, mentre piazza Mercato dei Grani sarà dedicata alle proposte di pesce. In entrambi i punti enogastronomici le varie anime del vino Soave saranno pronte ad incontrare turisti e visitatori.

Durante il finse settimana sono in programma tre mostre artistiche (Chiesa di San Rocco, Chiesa dei Domenicani e Sala civica di piazza Antenna) dedicata al rapporto tra Dante e il paese di Soave. Nelle giornate di sabato e domenica le bancarelle degli Antichi Mestieri saranno presenti in via Roma, mentre domenica non mancherà il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato e in via Camuzzoni torneranno le “Botteghe dell’artista” di Soave in Arte.

Tanta attesa per la Guitar Night di sabato 18 settembre quando, al Palazzo del Capitano, si esibirà il chitarrista Luca Olivieri con la sua band. Tutte le sere, poi, in piazza Marogna, musica dal vivo per animare la serata. Durante il fine settimana sarà inoltre in funzione il Trenino Turistico “Città di Soave”, che salirà fino al castello. Visite guidate e teatralizzate al borgo saranno invece organizzate da Veronautoctona.

A celebrare il legame indissolubile esistente tra Soave e il frutto più pregiato delle sue colline, l’uva Garganega, ci sarà il classico Fruttaio allestito in questi giorni dagli Amici delle Antiche Torri. Porta Verona, con i suoi grappoli appesi, sarà sempre una delle immagini più belle del paese. Parco Zanella, il Museo del Gioco e altri luoghi simbolo del paese ospiteranno poi altri eventi, per i quali invitiamo a consultare il programma allegato a questo comunicato.

Il programma

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

Dalle 15.30 alle 19.00 – sala civica P.zza Antenna - mostra d’arte “La Divina Commedia” di Omar Saggiorato

di Omar Saggiorato Ore 17.30 – Piazza Marogna - apertura Food in Piazzetta

Ore 17.30 – Piazza Grani - apertura piazzetta del Pesce

Ore 18.00 – Palazzo del Capitano - “Dance Connection”, esibizione Soave Dance Studio e presentazione corsi Progetto Remiz

Ore 18:00 – Parco Zanella - Aperitivo al Tramonto (su prenotazione - info.parcozanella@gmail.com)

Ore 19.30 – Museo del gioco – “ OD(v)INO & il Soave ”, aperitivo giovani a cura del Progetto Odino – Officine d’Innovazione.

”, aperitivo giovani a cura del Progetto Odino – Officine d’Innovazione. Ore 20.30 – Piazza Marogna – Live music

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 9.00 – via Roma – Antichi Mestieri

Ore 9.00 - 12.00 e 15.00 – 18.00 – mostra "Dante e Soave" a cura del prof. Ernesto Santi, Chiesa di San Rocco

a cura del prof. Ernesto Santi, Chiesa di San Rocco Ore 10.00 - 12.30 e 15.00 – 19.30 - sala civica P.zza Antenna - mostra d’arte “La Divina Commedia” di Omar Saggiorato

di Omar Saggiorato Ore 10.30 – Inaugurazione tradizionale Fontana del Vino , piazza Antenna

, piazza Antenna Ore 10:30 – Parco Zanella - Yoga OPEN , incontro gratuito con Elena di FujiYoga

, incontro gratuito con Elena di FujiYoga Dalle 10.30 alle 18.30 – 13° Mostra Mercato e Asta di liquori , Hotel Roxy Plaza

, Hotel Roxy Plaza Ore 11.00 – Piazza Marogna - Apertura food in Piazzetta

Ore 11.00 – p.zza Grani - Apertura piazzetta del Pesce

Ore 16.00 – centro storico – arrivo ciclisti percorso inaugurazione Vecia via della Lana

Dalle ore 16.00 – Palazzo del Capitano – mostra Bonsai del club “Il Bagolaro”

del club “Il Bagolaro” Ore 17.30 – Piazza Marogna - apertura Food in Piazzetta

Ore 17.30 – Piazza Grani - apertura piazzetta del Pesce

Ore 18:00 – Parco Zanella – “ Vitigni Resistenti ”, Inspirational Talk a cura della Strada del Vino Soave e progetto Odino, Officine d’innovazione

”, Inspirational Talk a cura della Strada del Vino Soave e progetto Odino, Officine d’innovazione Ore 18.00 – Visit Soave , visite guidate al borgo di Soave con gli animatori culturali ambientali di Veronautoctona (info Ufficio IAT)

, visite guidate al borgo di Soave con gli animatori culturali ambientali di Veronautoctona (info Ufficio IAT) Ore 20.30 – Piazza Marogna – Live music

Ore 20.45 – Palazzo del Capitano - “Guitar Night” con Luca Olivieri & Band (Silvia Zaniboni & Cozmic Floor)

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 9.00 – via Roma - Antichi Mestieri

Ore 9.00 – c.so Vittorio Emanuele - Mercatino dell’Antiquariato

Dalle ore 9.00 – via Camuzzoni - “Botteghe dell’Artista” a cura di Soave in Arte

a cura di Soave in Arte Ore 9.00 - 12.00 e 15.00 – 18.00 – mostra "Dante e Soave" a cura del prof. Ernesto Santi, Chiesa di San Rocco

a cura del prof. Ernesto Santi, Chiesa di San Rocco Dalle ore 10.00 – Palazzo del Capitano – mostra Bonsai del club “Il Bagolaro”

del club “Il Bagolaro” Ore 10.00 – 12.00 e 15.30 – 1930 – Chiesa dei Domenicani - “Soave e Dante nell’arte” , mostra artistica collettiva a cura di Soave in Arte

, mostra artistica collettiva a cura di Soave in Arte Ore 10.00 - 12.30 e 15.00 – 19.30 – sala civica P.zza Antenna - mostra d’arte “La Divina Commedia” di Omar Saggiorato

di Omar Saggiorato Ore 10.00 – Visit Soave , visite guidate al borgo di Soave con gli animatori culturali ambientali di Veronautoctona (info Ufficio IAT)

, visite guidate al borgo di Soave con gli animatori culturali ambientali di Veronautoctona (info Ufficio IAT) Dalle 9.30 alle 15.00 – Hotel Roxy Plaza - 13° Mostra Mercato e Asta di liquori

Ore 11.00 – Piazza Marogna - Apertura Food in piazzetta

Ore 11.00 – Piazza Grani - apertura piazzetta del Pesce

Ore 17.00 – via Roma - S filata dei contadinelli e premiazione delle migliori Uve in piazza Antenna a cura di Strada del Soave, Consorzio tutela del Soave e Coldiretti

filata dei contadinelli e in piazza Antenna a cura di Strada del Soave, Consorzio tutela del Soave e Coldiretti Ore 17.15 e 18.00 – Parco Zanella - esibizione Orchestra Giovanile e Banda Mons.Aldrighetti

Ore 17.30 – p.zza Marogna, apertura Food in piazzetta

Ore 17.30 – p.zza Grani, apertura piazzetta del Pesce

Ore 18.00 – Quattro Passi nella storia , visita guidata teatralizzata a cura di Veronautoctona (info Ufficio IAT)

, visita guidata teatralizzata a cura di Veronautoctona (info Ufficio IAT) Ore 20.30 – Duomo - Concerto d’organo con Daniele Dori e Verona Young Brass

Ore 20.30 – Piazza Marogna – Live music

Per accedere all’area della manifestazione ed ai singoli eventi sarà necessario essere muniti di Green Pass. Saranno presenti le forze dell’ordine che effettueranno controlli a campione tra i visitatori.

Informazioni e contatti

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, l’accesso all’area della manifestazione sarà possibile solo se muniti di Green Pass. Il pass non dovrà essere esibito all’ingresso del borgo medioevale, ma ad ogni varco di accesso sarà posizionata un’apposita segnaletica che ne ricorda l’obbligatorietà e avviserà i visitatori sulla presenza di forze dell’ordine che faranno dei controlli a campione sui visitatori. Per accedere alle mostre e agli appuntamenti del Parco Zanella, Palazzo del Capitano e Museo del gioco, invece, il green Pass dovrà essere esibito all’entrata. Personale di un’agenzia di sicurezza vigilerà per evitare gli assembramenti all’interno del centro storico.

Pro Loco Soave – il direttivo: «Anche quest’anno riuscire ad organizzare la festa dell’Uva è stata una sfida. Non potevamo però perdere l’appuntamento con l’appuntamento simbolo di Soave, quello in cui celebriamo il frutto più prezioso delle nostre colline. Sarà una Festa dove le peculiarità del nostro territorio verranno messe in risalto e dove passeggiare per le vie del borgo sarà ancora più bello. C’è voglia di fare festa, certo, ma anche la sicurezza resta una nostra priorità. È chiaro che ci sarà bisogno anche della collaborazione di tutti nel rispetto delle semplici regole di convivenza per garantire a visitatori e soavesi la miglio esperienza possibile».

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...