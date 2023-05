La festa per la 100esima fioritura all’uliveto del Frantoio Salvagno

Diamo ufficialmente inizio agli eventi dei #100anniinsieme del Frantoio Salvagno. E da dove iniziare se non dalla 100° Fioritura dei nostri ulivi? L’evento, aperto a tutti, inaugura un anno speciale per il Frantoio Salvagno, che culminerà con la 100° Campagna Olearia di Ottobre. Come saranno le olive del raccolto dei 100 anni? Quanto saporito e dorato sarà l’Olio Extra Vergine di Oliva della 100° Campagna Olearia?

Sabato 27 maggio 2023, dalle 9 alle 16, presso l’uliveto del Frantoio Salvagno in Contrada Gazzego, 1, si svolgeranno visite guidate per scoprire insieme tutte le fasi che rendono il nostro olio unico. Con gli occhi pieni di stupore e meraviglia sarà possibile degustare le prelibatezze del Frantoio Salvagno.

«Siamo orgogliosi di poter condividere questo importante traguardo con voi, i nostri fedeli amici e clienti, che avete reso possibile tutto questo. Non serve prenotazione: l'evento è gratuito, aperto a te e a chiunque tu voglia portare. Accessibile anche a persone con disabilità, sarà un sabato di gioia, orgoglio, sorrisi, profumi e scoperta. Vi aspettiamo!»