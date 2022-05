In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Nuova Acropoli Verona organizza la prima “Festa della Terra” al Parco Santa Teresa (Borgo Roma, Verona). L’appuntamento a ingresso libero è per sabato 28 maggio dalle 11 alle 18.

Durante la giornata sono previsti vari eventi: sarà esposta per tutto il giorno la mostra sulla biodiversità, 12 pannelli didattici che illustrano lo stato di salute del nostro pianeta e alcuni consigli pratici su come intervenire. Alle 11 prenderà il via una pulizia ecologica del parco (ritrovo vicino alle giraffe). Seguiranno poi, alle 11.30, le danze popolari a cui tutti sono invitati a partecipare e le letture animate a cura della Bibliomobile di Nuova Acropoli.

Sempre alle 11.30 è previsto un laboratorio “Crea la tua coroncina di primavera fatta di spighe di grano” per bambine/i di età 4-10 anni. Nel pomeriggio ci sarà una nuova pulizia ecologica, alle 15.30, a cui seguiranno le letture animate per i più piccoli alle 16 e alle 17 riprenderanno le danze popolari. La giornata si concluderà intorno alle 18 con la tradizionale danza della primavera, un intreccio di nastri colorati che sia di buon auspicio per l’avvenire.

Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) oppure contattandoci tramite sms, whatsapp, telegram al numero 380 7689599, tramite meta e instagram “un parco per tutti - parco santa teresa verona" o scrivendoci su verona@nuovaacropoli.it o visitando www.parcosantateresa.it.