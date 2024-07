Aquardens compie dodici anni e li celebra con cinque giorni di festa

Il Parco Termale più grande d’Italia compie 12 anni di vita e per festeggiare organizza momenti di benessere e divertimento. Martedì 23 luglio, giorno del compleanno, alle 18 in Laguna Centrale si terrà il taglio della torta, un momento istituzionale dedicato a dipendenti, ospiti e collaboratori. In seguito Live Music con la band Two Spans Above e Galà Aufguss al Sauna Village.

Il 24-25, 26 e 27 luglio invece il Parco si animerà di musica e spettacoli con la prima edizione dell’Aquardens Music Festival. Tutti i giorni dalle 17 in poi per tutta la serata si alterneranno dj set, musica live, eventi, laser show.

Il 24 sarà il turno della Diapason Band per un tribute show a Vasco Rossi. Il 25 le sonorità di Cristian Marchi incanteranno il pubblico facendolo ballare senza sosta pe tutta la notte, mentre venerdì 26 sarà il turno delle Ddweco drum and dance women company con laser show. La serata finale, quella di sabato 27, sarà dedicata a Cristian De Leo e alla sua musica, sempre accompagnato da un laser show unico nel suo genere.

L’Aquardens Music Festival è aperto a tutti gli ospiti presenti nel Parco e ha un’offerta dedicata a tariffa promozionale con ingresso a partire dalle ore 15.

Festa Aquardens / foto ufficio stampa Aquardens