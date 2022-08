A Caprino Veronese torna la Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo

Torna gradita per tutti gli amanti dei gusti e dei sapori tipici del Baldo, la 13esima Festa del Tartufo Nero che si svolgerà da venerdì 2 a lunedì 5 settembre 2022 a Caprino Veronese, con i suoi inconfondibili profumi e sapori contorniata da musica e giochi. Un evento che va oltre l’appuntamento gastronomico tradizionale, proponendo mostre, degustazioni, manifestazioni di piazza e folclore. Un’occasione allettante e da non perdere anche per tutti i turisti che hanno la fortuna di soggiornare sulle rive del Lago di Garda e che si trovano quindi a 5 minuti dal territorio Baldense. Inserita nel progetto “Caprino Veronese un territorio da Vivere”, la Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo è un evento di rilievo per il territorio.

L’edizione 2022 della Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo ritorna dopo tre anni con la sua 13ˆ edizione e 4 giorni di festa, di sapori e di gusto. Promossa e organizzata dall’Associazione Tartufai Veronesi Baldo Lessinia e con il patrocinio del Comune di Caprino Veronese, dell’Unione montana del Baldo e del Consorzio B.I.M. Adige di Verona. Il tartufo prodotto tipico del Monte Baldo, peculiarità di Caprino Veronese diventa prodotto simbolo della tradizione Montebaldina. Per gli amanti di questo “Frutto della Terra” sarà l’occasione per evidenziarne l’unicità, proponendo e valorizzando il prodotto locale e naturale.

Sede della manifestazione sarà la piazza centrale del Paese dove verranno allestite le tensostrutture e proposti piatti tipici a base di tartufo, il tutto accompagnato da musica ed intrattenimento per tutta la durata della manifestazione. Circa 1.700 metri di tensostrutture accoglieranno i visitatori per le degustazioni di ottimi piatti a base di questo fungo ipogeo come gnocchi, lasagne, polenta, carpaccio, spadellata di carne, porchetta, bruschette, formaggio e altre specialità per un totale di 12 portate. Si potranno acquistare prodotti freschi presso gli stand presenti durante la manifestazione. La provincia di Verona occupa il primo posto nel Veneto per la qualità dei tartufi raccolti. Si trovano principalmente nella zona del Monte Baldo, dove è stata accertata la presenza di un tartufo nero pregiato, e dei Monti Lessini. L’edizione del 2022 vuole essere un ritorno in grande stile.

La manifestazione avrà inizio Venerdì 2 Settembre con l’apertura degli stand gastronomici alle 19.30 e proseguirà con una serata di musica e ballo a cura dell’orchestra Selena Valle. Sabato 3 Settembre una giornata ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati di tartufo e di gusto. Alle ore 10.00 presso la Barchessa Palazzo Carlotti si terrà il Convegno “Ass. Tartufai Veronesi Baldo e Lessinia”, che affronterà i seguenti temi: “Monte Baldo tra cinghiali e tartufi”, “Libera cerca e cavatura del tartufo patrimonio culturale immateriale dell’ UNESCO”, “Vino e tartufi, abbinamenti in cucina”. Si proseguirà alle ore 12 con l’inaugurazione Ufficiale della 13esima Festa del Tartufo del Monte Baldo e alle 12.30 con l’apertura degli stand gastronomici. Dalle 17.30 Mercatino delle Pulci , dalle 19 momenti di festa con la serata“ Caprino sotto le Stelle”, Artisti di strada, spettacoli e musica nelle vie del centro di Caprino Veronese e momenti di ballo con l’orchestra SUSANNA PEPE.

Domenica 4 Settembre inizierà con una passeggiata tra i banchi del mercatino delle pulci, e soffermandosi per un gustoso pranzo al profumo di tartufo. Alle 16.00 una dimostrazione di cuccioli al lavoro (esibizione particolarmente adatta ai bambini) allieterà il pomeriggio di questa Domenica che si concluderà in un clima di musica e ballo con Francesca Manfrini Band.

La Festa del Tartufo si concluderà Lunedì 5 Settembre, con un ospite di gusto speciale “Tagliatella all’anatra della Calfura” in collaborazione con la Pro Loco di Povegliano V.se. Tutti gli appassionati dei sapori della nostra terra potranno prenotare una cena “A tavola con ... Tartufo e Cinghiale” in una zona riservata all’interno della tensostruttura (prenotazioni al numero 340 6518117 - prolococaprinovr@gmail.com) il ricavato verrà devoluto in beneficenza. La manifestazione si concluderà sulle note dell’orchestra LINDA BISCARO. Per tutta la durata della manifestazione in piazza Stringa inoltre verrà allestito un parco divertimento per i più piccini con gonfiabili, trucca bimbi, clown ed intrattenimenti per bambini.

Web: https://www.facebook.com/prolococaprinovr.