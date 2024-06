"Tacabanda" a Dolcè

Segnate in calendario le date dal 28 al 30 giugno per la terza edizione di Tacabanda: un evento culturale e musicale imperdibile a Dolcè, ricco di attività e sorprese per tutte le età! La tre giorni di festa promette di intrattenere con un programma variegato che spazia dalla musica all’arte, dai workshop* ai mercatini artigianali.

Il venerdì 28 giugno si apre con l’Illuminated Event Party alle 21:30, dove la voce di Iamkhadiri e il DJ Tommyave trasformeranno la serata in una festa indimenticabile sotto le stelle. Sabato 29 giugno, la giornata inizia alle 10:00 con il Workshop di Pittura Steineriana a cura di Grazia Capuzzo e il Torneo di Kubb organizzato dal Circolo Noi San Floriano. Nel pomeriggio, dalle 15:00, si terranno il Workshop Precious Plastic a cura dell'associazione Il Giracose e il Torneo di Scacchi a cura di AD Scacchi Valpolicella. La giornata culminerà con il live set dei Drivewheel Band alle 20:30.

Domenica 30 giugno, dalle 10:00, sarà possibile partecipare al Workshop Terrario a cura di Tommaso Battistolli e al Torneo di Bocce. Nel pomeriggio, non perdete il Workshop di collage “Tacamondi” a cura dell'Art Therapist @fra_le_nuvole e il Ludobus a cura della cooperativa sociale Hermete. La serata si concluderà con un entusiasmante Poetry Slam alle 21:00, in collaborazione con il collettivo Catarsi Poetry. Durante il weekend, sabato e domenica, potrete visitare l’esposizione dei giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Verona e fare acquisti al Taca-Market, un mercatino di artigiani, creativi e nerd.



Nell'area Food & Drink, si potranno gustare primi piatti, burger, patatine, arrosticini, pita & hummus, e sorseggiare aperitivi e cocktail preparati da Kilometro 01. Non mancate, vi aspettiamo per un indimenticabile weekend all’insegna dell’arte, della cultura e del divertimento!

* Alcune attività (workshop e tornei) sono su prenotazione. Per conoscere i dettagli visita @taca.banda su Instagram.