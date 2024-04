A Verona la prima edizione della festa di quartiere "Sottoriviera"

Immaginatevi una versione vintage di via Sottoriva, in stile riviera. Rigorosamente senza auto, per una festa di quartiere aperta a residenti, famiglie e a tutti i cittadini e cittadine. Succede sabato 20 aprile, dalle 11 alle 17, grazie alla prima edizione dell’iniziativa dell’associazione VeroCentro che con i suoi volontari propone ‘Sottoriviera’, una festa di quartiere che trasformerà la via del centro storico in un vivace spettacolo di arte, musica, cibo e divertimento, un evento d’inclusione sociale, un momento conviviale di quartiere con attività coinvolgenti e intrattenimento di qualità.

Gli appuntamenti

I Pittori e la Via - dalle ore 11 alle 17.

Artisti veronesi sono stati invitati a colorare la via e a esporre una selezione di opere. Previsto inoltre, un laboratorio di pittura per i bambini durante il corso della giornata

La Musica in Riviera

Dal jazz alle sonorità boogie & calypso, la musica sarà protagonista con concerti live e DJ set per accompagnare l'intera giornata. Alle ore 13.30 suoneranno i The Uppertones, prima di loro ci saranno gli Studenti del Conservatorio di Verona e nel pomeriggio dj set con Fabio Rocco Casarotti dei Nuovi Cedrini

Pupi e Portici - Tre turni: ore 11, 15 e 16:15

I più piccoli potranno dare voce alla loro creatività e riempire la strada di aquiloni durante un laboratorio dedicato.

Archeonaute in Sottoriva

Per chi ama la storia e la cultura, sono previsti tour guidati su Via Sottoriva e Sant'Anastasia. Un'occasione davvero unica per scoprire le identità passate di questa zona di Verona.

Pedali e Ponti - dalle ore 11.30 alle 16

Gli amanti della bicicletta avranno la possibilità di testare le ultime novità in fatto di biciclette elettriche e gravel grazie all’esposizione e prove organizzate da 3TBike.

Le Osterie

Lungo l’intera Via Sottoriva, le osterie e le loro cucine saranno a pieno regime con delizie ad hoc per l'evento! Per consentire la riuscita dell’evento, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni per le attività contattare: sottoriviera@gmail.com

Canale social: https://www.instagram. com/sottoriviera_verona/

