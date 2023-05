A Legnago è in arrivo una nuova e gustosa edizione di "Sapori di Puglia"

Tornano a grande richiesta con la bella stagione gli appuntamenti enogastronomici all'aperto nel cuore di Legnago (Vr): da giovedì 18 a domenica 21 Maggio 2023 in scena l'11esima edizione di "Sapori di Puglia", il format itinerante dedicato alla cucina pugliese, per un weekend lungo quattro giornate da non perdere presso la centrale Piazza Garibaldi!

Siete pronti a gustare la tradizione con cacio impiccato, pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, pasticciotti dolci, carne alla griglia, pittule di ogni tipo, torcinelli di agnello, pomodori secchi e tante altre golosità? La festa inizierà Giovedì 18 e Venerdì 19 Maggio alle ore 18, mentre Sabato 20 e Domenica 21 già alle 11 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo!

Durante la giornata il pubblico potrà gustare specialità enogastronomiche della tradizione pugliese grazie al servizio di ristorazione (con possibilità di asporto e take away), riposarsi nell’area relax con tavoli oppure passeggiare per il market di prodotti tipici. Potete trovarci a Piazza Giuseppe Garibaldi, Legnago (VR). Di seguito il link a Google Maps con le indicazioni: https://bit.ly/Legnago_GMaps.

Con il Patrocinio del Comune di Legnago // Un evento organizzato da ViviLegnago OfficialPage in collaborazione con Italia on The Road - Cibo Da Strada // Powered by Via Audio: https://www.viaaudio.it/street-food/.