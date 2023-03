Festa di San Patrizio a Verona: un weekend di musica, balli, cibo e birre irlandesi nel cuore della città

Ritorna a Verona la Festa di San Patrizio che si terrà ne fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 marzo 2023. Un appuntamento a ingresso libero all’insegna di musica dal vivo tradizionale, incontri culturali, danze, cibo e birra ispirati all’Irlanda. Quest’anno l’iniziativa, organizzata da Box Office e l’associazione culturale Applausi, giunta alla quinta edizione, sarà in collaborazione con Coldiretti Verona e si terrà al Mercato Coperto di Campagna Amica nel quartiere Filippini.

Le materie prime per preparare lo spezzatino alla Guinness e i brunch di sabato e domenica alle 11 con uova, bacon, salsiccia e verdure saranno veronesi così come verza, cavolo cappuccio, monte veronese, burro, riso, uova, stinco di maiale, carne per hamburger e verdure per hamburger vegetariani. Oltre alle tradizionali birre irlandesi Guinness e Kilkenny si potranno gustare le nostrane birre degli agribirrifici Mastino di Bussolengo e Due Frati di Erbè.

Saranno tre giorni di musica con i Patrick’s, i Willos’, i Trì e gli Anima Folk Quartet che animeranno la festa con le musiche tradizionali irlandesi; l’immancabile torneo internazionale Rugby Sei Nazioni, le danze popolari e la conferenza musicale sui 40 anni degli U2 con il nuovo progetto. La novità di quest’anno è anche la collaborazione con Canoa Club Verona che la domenica ha organizzato la caccia al tesoro per piccoli e grandi alla scoperta del quartiere Filippini. Il giorno di San Patrizio (17 marzo) è una festa nazionale irlandese che si celebra ormai in tutto il mondo con feste e parate che per un giorno celebrano la cultura irlandese, con le sue famose birre e i cibi tipici gastronomici.

Tutti i live music e la conferenza si svolgeranno all’esterno nella piazzetta del Mercato Coperto su un palco montato appositamente per la festa; nella terrazza sull’Adige ci saranno panche e i tavoli per il pubblico e per assistere all’esibizione di danze. La Caccia al tesoro avrà inizio alla Dogana di Fiume e proseguirà nel quartiere Filippini.

Il programma

Venerdì 17 marzo

Ore 18.30 apertura degli stand gastronomici e birra alla spina

Ore 21.30 Live music con Anima Folk Quartet

Sabato 18 Marzo

Apertura alle ore 11 degli stand gastronomici e birra alla spina con degustazione del brunch irlandese.

Alle 13.30 possibilità di assistere alle partite di Rugby tra sei nazioni: Scozia - Italia; Francia – Galles; Irlanda - Inghilterra

Alle 17 Live Music con il gruppo Patricks e alle 21.30 con il gruppo Trì.

Domenica 19 marzo