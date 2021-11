In occasione di San Martino, la gelateria Terra&Cuore di Borgo Trento festeggia dando in omaggio una pallina di gelato alla Castagna e un assaggio di vino Novello a tutti coloro che passeranno da giovedì 11 a domenica 14 novembre. Un modo per accogliere l'autunno e presentare il nuovo gusto ai clienti!

Informazioni e contatti

Web: https://www.terraecuoregelato.it.